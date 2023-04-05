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Doğal güzel olduğunu düşünsünler diye her sabah 6'da kalkıyor! Güzellik rutini birçok aşamadan oluşuyor

05.04.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliği desteklemek için çeşitli bakımlar yapmak gerekiyor. Yapılan ufak ve basit müdahaleler ile güzelliğe güzellik katmak mümkün olabiliyor. Birçok kadın kendine bakım yapmanın onlara terapi gibi geldiğini belirtiyor. TikTok'ta güzellik rutini için sabah 6'da uyandığını söyleyen bir kadın yaptığı uygulamaları gösterdi.

Doğal güzel olduğunu düşünsünler diye her sabah 6'da kalkıyor! Güzellik rutini birçok aşamadan oluşuyor

Euphoria dizisinde Cassie karakterinin beğendiği çocuğu etkilemek ve daha güzel görünmek için erkenden kalkarak yaptığı güzellik uygulamaları oldukça ses getirmişti. Birçok içerik üreticisi bu bakım yöntemlerini sosyal medyada kullanarak yeni bir trend oluşturmuştu.Kaitlynn isimli genç kadın da çalar saatini her sabah 6'da kurduğunu ve evden çıkmadan önce yaptığı bakımları paylaştı.

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Kaitlynn, rejiminin ayrıntılarını şu anda tüm çılgınlığı olan bir TikTok "benimle hazırlanın" videosunda açıkladı. Sabah 6'da yataktan kalkıp doğruca banyosuna gittikten sonra kayda başladı.

İLK ÖNCE GÖZ MASKESİ İLE BAŞLIYOR

İçeri girer girmez, ilk adımının gece meydana gelen herhangi bir şişlik üzerinde işe yarayacak göz altı jel maskelerini uygulamak olduğunu gösterdi. Ardından, seçtiği saç stiline geçmeden önce yüzüne dermaroll uygulaması yaptı.

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Sonra saç spreyi sıkarak saçlarını sabitleştirdi ve saçlarının makyajının kozmetiklerinden herhangi biri tarafından mahvolmadığından emin olmak için ön kısımları arkaya doğru tutturdu.

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Bir Kaitlynn göz altı maskelerini çıkardı, cilt bakımı rutini üzerinde çalışmaya başladı.
Bu, baz olarak bir göz serumu, nemlendirici ve hafif fondöten kullanmayı içeriyor. Ardından kontürden kapatıcıya kadar makyajının geri kalanını tamamladı.

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Kaitlynn, istediği görünüme kavuştuğunda onu uzun gün boyunca yerinde tutmak için sabitleyici bir sprey kullanıyor.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Birçok kişi doğal makyajı için ona iltifat ederken, diğerleri onun doğal bir güzel olduğunu ve her gün bu kadar ileri gitmesine gerek olmadığını söyledi. Sosyal medya takipçileri "Makyaja ihtiyacın yok.", "Yine de onca sıkı çalışmadan önce baş döndürücüydün." , "Sen doğalsın, bunu yapmana gerek yoktu." yorumlarını yaptı.


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