Doğal güzellik savunucusu olduğunu belirterek botoksa karşı çıktı! "Erkekler beni hiç bu kadar seksi bulmadı"

Kadınlar çocukluklarından itibaren dayatılan güzellik standartları ve eleştirileri nedeniyle çeşitli güzellik uygulamalarını yaptırıyor. 57 yaşındaki yazar Justine Bateman, "60 Minutes Australia"nın bir bölümünde, eleştirilere rağmen kırışıklıklarını ve çizgilerini gururla kucakladığını ve değiştirmeye çalışmadığını söyledi.

"YAŞLANMAKTAN KORKMAMALIYIZ"

Bateman röportajda "Umrumda değil.Yüzümün kim olduğumu temsil ettiğini düşünüyorum. Beğendim." dedi. Evli dört çocuk annesi Amanda Hanson'da The Post'a “Yaşlanmaktan korkmamalıyız” dedi. “Doğmak gibi doğal bir süreç.”

"YAŞLANMA SÜRECİNİ LEKELEMEYECEĞİM"

Hanson, tutkuyla doğal güzelliğin seçilmesini teşvik ediyor ve Botoks, yüz germe veya dolgu gibi "yaşlanmayı geciktiren" prosedürleri asla yapmayacağını belirtiyor. "Yaşlanmak güzel bir manevi yolculuktur" dedi. "Ameliyatla değiştirmeye veya makyajla örtmeye çalışarak yaşlanma sürecini lekelemeyeceğim."

SAÇLARINI BOYATMAYI BIRAKTI

Amanda, 2013 yılında, 40. doğum gününden kısa bir süre sonra aynaya baktığında gözlerinin ve ağzının etrafındaki ince çizgilerin yanı sıra alnındaki kırışıklıkları fark etti. Yanakları eskisi kadar dolgun ve sert değildi. Onunla savaşmamaya karar verdi. Hanson, beş yıl önce, vazgeçmeye çalıştığı tek güzellik ritüeli olan gri saçlarını boyamayı bile bıraktı. "'Dur bir dakika Amanda, yaşlanmanın yanlış olduğunu veya saklanması gerektiğini söyleyen bir sistemin hala suç ortağı olduğun bir yön var' dedim" diye ekledi.

BOTOKSA KARŞI ÇIKAN ÜNLÜLER

Hanson'ın yaşlanma yanlısı duyguları sadece Bateman ile değil, Hollywood'daki bazı olgun kadınlarla da aynı çizgide ilerliyor. Paulina Porizkova, 57; Meryl Streep, 73; Drew Barrymore, 48; ve 64 yaşındaki Andie MacDowell , daha genç görünmek için şırıngalarla delinmek veya bıçak altına yatmak istemediklerini herkesin önünde söylediler. Ancak bu tür kadınların sayısı azalıyor gibi görünüyor.

Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği tarafından yakın zamanda yürütülen bir anket , 2022'de 45 yaş civarında kadınlar için botoks, yumuşak doku dolgusu ve ameliyatsız cilt germe gibi prosedürlerin arttığını ortaya koydu. Bu arada Hanson, geceleri yüzünü bile yıkamadığını paylaşarak belirli bir cilt bakımı izlemediğini gösterdi.

TANIMADIĞI ERKEKLERDEN İLTİFAT ALIYOR

Hanson yaklaşık otuz yıldır evli ve kocası Bryan'ın onun güzelliğe yaklaşımını benimsediğini söylüyor. “Bu kadar özgür olmamı seviyor. Her zaman daha önce hiç bu kadar doğal biriyle birlikte olmadığını söyler” dedi. Diğer erkeklerin de onun gri saçlarına ve hatlarına çekildiğini belirtiyor.

"Sokaktaki erkek arkadaşlar ve erkekler sürekli yanıma gelip ne kadar harika göründüğümü söylüyorlar. Bize erkeklerin istediği şeyin genç görünümlü bir kadın olduğu söylendi ama bu doğru değil. Cüzdanlarımızı estetik cerrahlara açmamıza neden olduğu için bize bu satıldı.” dedi.

