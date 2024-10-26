Doğal öksürük şurubu: Her gün bir tatlı kaşığı tüketmek öksürüğü bitiriyor!

Kış hastalıklarının yanı sıra mevsim geçişlerinde de hastalık oranı bir hayli artıyor. Geçmek bilmeyen öksürük şikayetleriniz için bu şifa karışımını deneyebilirsiniz.

DOĞAL ÖKSÜRÜK ŞURUBU

Bitmek bilmeyen öksürük şikayetleriniz için bazı doğal yöntemler var. Bunlardan biri de içeriğinde pekmez ve zencefil gibi etkili malzemeler bulunan doğal öksürük şurubu karışımı.

Karışım için gerekli malzemeler şu şekilde:

Biraz pekmez, bir çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı karabiber, biraz limon ve zeytinyağı.

Yapılışı oldukça kolay olan doğal şifa karışımı için yapmanız gereken tek şey tüm malzemeleri bir kasede karıştırmak. Doğal ve şifa dolu olan öksürük karışımını her gün bir tatlı kaşığı tükettiğinde en kısa sürede öksürük probleminize derman olacak.

Uygulamadan önce doktorunuza danışınız.