Doğal yöntemlerle saç rengi nasıl açılır?

Kadınların en değerli aksesuarı olan saçlarıyla ilgili en çok önem verdikleri konu, saçlarının doğal bir görünüme ve renge sahip olmasıdır. Saçları söz konusu olduğunda hem bakımlı hem de doğal bir görünüm arzulayan kadınlar, saçlarının hiçbir işleme maruz kalmadan güneşte açılmış gibi görünmesi için çeşitli yöntemler uygularlar. Kadınlar kendilerine yakışan saç tonunu bulmak için neredeyse yıllarını harcarlar, istedikleri renge ulaşana kadar saçlarına birçok kimyasal işlem yaptırmak zorunda kalırlar. Ancak bu işlemler hem saçları yıpratarak kurutur ve canlı görünümünü kaybetmesine sebep olur hem de maddi açıdan kişiyi zorlar. Son dönemde erkekler de kadınlar gibi bakımlı görünmeye önem vermeye başladılar. Saç renginde değişiklik yapmak isteyen bir tek kadınlar değil, erkekler de bu konuyla oldukça ilgililer. Peki hemen hemen hiç masraf yapmadan, pahalı kozmetiklerden yardım almadan evde saç rengi açmak mümkün mü? Evet, oldukça kolay yöntemlerle evde saç rengi açılabilir. 1. Karbonat Karbonat hem saçları temizleyerek parlaklık verir hem de doğal saç bir saç rengi açıcısıdır. Bir kabın içerisine bir çay kaşığı kadar karbonat koyun ve krem kıvamına gelmesini sağlayacak kadar su ekleyin. Hazırladığınız karışımı saç diplerinize ve uçlarına masaj yaparak yedirin ve 15-20 dakika saçlarınızda bekleterek durulayın. Bir diğer yöntem ise saçlarınızın açmak istediğiniz kısımlarına karbonat karışımını uygulamak ve o kısımları folyo ile sararak bekletmek. Karbonat ile saç rengi açma yöntemi saçları biraz kurutabileceğinden saçlarınızı yıkarken krem kullanmaya özen gösterin. İstediğiniz saç tonuna kavuşana kadar bu yöntemi haftada 1 defa uygulayabilirsiniz.

2. Papatya suyu Papatya suyu ile saç rengi açma yönteminin diğer yöntemlerden farkı, saçları açarken bir yandan da altın sarısı ışıltılar vermesidir. 2 bardak suyun içerisine bir avuç kuru papatya ekleyip suyun rengi sarıya dönene kadar kaynatın. Ancak fazla kaynatarak turuncu bir renk almamasına dikkat edin. Hazırladığınız papatya suyunu süzün ve soğuması için bekletin. Soğuyunca suyu bir sprey şişesine aktarın. Daha sonra saçlarınızın her yerine bu suyu yedirin. En az bir saat gün ışığında bekletin. Bu esnada saçlarınızı tarayarak kurutabilirsiniz. Böylece papatya suyu daha etkili olacaktır ve saçınızın gürleşmesini sağlayacaktır. Bu işlemi istediğiniz renge ulaşana kadar gün aşırı uygulayabilirsiniz. Papatya suyu aynı zamanda erkeklerde saç rengi açma konusunda da etkilidir. 3. Oksijenli su Oksijenli su, bir diğer ismiyle hidrojen peroksit saçları biraz yıpratsa da çeşitli doğal yöntemleri uygulayıp sonuç alamayan kişiler için etkili bir yöntemdir. Oksijenli su 1'e 1 oranında temiz su ile beraber uygulanır. Bir sprey şişesine temiz su ve oksijenli su karışımını aktarın. Saçlarınızın her tarafına bu karışımdan sıkın ve ısı alması için fön makinesiyle kurutun. Yazın güneş ısısından da faydalanabilirsiniz. Böylece saçlarınız yapay ısıya maruz kalmadığı için yıpranmaz. En az 2 saat oksijenli su karışımı saçlarınızda kalmalı. 2 Saat sonunda saçlarınızı şampuanlayarak arındırabilirsiniz. Oksijenli su ile saç rengi açma yöntemi genellikle kumral ve sarışın kişilerde çok daha iyi sonuçlar verir.

4. Siyah çay Tannik asit içeren siyah çay, saç için gerekli olan besin ihtiyacını giderir ve kimyasal işlemlere gerek kalmadan saç açma görevini başarıyla yerine getirir. Hiçbir masraf gerektirmeyen bu yöntem evde demlediğiniz çayın kalanıyla rahatlıkla uygulanabilir. Çayın demini bir miktar su ile karıştırarak sprey şişesine boşaltın. Daha sonra saçlarınıza sıkarak güzelce her tarafına yedirin ve 1-2 saat güneşte bekletin ve durulayın. Siyah çay ile saç rengi açma yöntemini saçlarınız istediğiniz renge ulaşana kadar haftada 3-4 kez uygulayabilirsiniz. 5. Bal Bal hem cilt sağlığı hem de saç sağlığı için en etkili yöntemlerden biridir. Saçları nemlendirip canlı görünmesini sağlarken yıpranan saça elastikiyetini geri kazandırır. Bununla birlikte doğal saç açıcı olarak da oldukça popülerdir. Siyah saç rengini açmak için de genellikle bal tercih edilir. Balın içerisinde bir miktar hidrojen peroksit enzimi bulunur. Bu sayede kısa sürede istenilen saç tonuna ulaşılmasını sağlar. Balı tıpkı maske yapar gibi direkt olarak saçınıza uygulayabilirsiniz. Eğer kıvamı yoğun gelirse ve saçlarınıza yedirmekte zorlanırsanız bir miktar su ile seyrelterek kullanabilirsiniz. Bal ile saç açma yöntemi nemli saça uygulanır. Nemli saçınıza balı iyice yedirdikten sonra maskenin iyice saçın derinlerine nüfuz etmesi için saçınıza bone takın. 30-40 dakika saçınızda beklettikten sonra ılık su ve şampuan ile balı saçlarınızdan arındırabilirsiniz. Bu yöntemi rahatlıkla boyalı saç rengini açmak için de uygulayabilirsiniz, oldukça etkili olacaktır.