Doğal yöntemlerle saç rengi nasıl açılır?

6. C vitamini tabletleri

Vücudu zinde tutmak, enerjik hissetmek ve hastalıklardan korunmak için kullanılan c vitamini tabletleri sadece vücut için değil saç rengi açmak için de etkili olur. C vitamini saçın koparak dökülmesini önler, yumuşacık ve ışıl ışıl saçlara kavuşmanın garantisini verir. C vitamini tabletleri saçı bir iki tona kadar açabilir. Bunun için 5-10 tane C vitamini tabletini toz haline getirin ve kullandığınız şampuanın içerisine ekleyerek iyice karıştırın. Eğer saçlarınızı düzenli olarak bu şampuanla yıkarsanız kısa süre içerisinde saç renginizin yavaş yavaş açıldığını göreceksiniz.

7. Tarçın

Tarçınla saç rengini açmak için saç kreminin içerisine bir miktar tarçın ekleyip iyice karıştırın. Daha sonra saç kremini saçlarınızın her yerine iyice yedirin. Sonrasında saçlarınıza bir bone takarak yaklaşık 10 saat kadar tarçının saç tellerinize nüfuz etmesini sağlayın. Uzun süre beklemek gerektiği için bu işlemi gece yatarken uygulamanız çok daha kolay olacaktır. Biraz zahmetli gibi görünse de saç renginizde yarattığı farklılıktan sonra beklemeye değdiğini göreceksiniz. Sabah saçlarınızı yıkadığınızda saçlarınızın istediğiniz tona ulaştığını ve bazı yerlerinin doğal altın sarısı ışıltılara kavuştuğunu göreceksiniz. Ayrıca bu uygulama sonrasında saçlarınız hem parlak hem de dolgun ve bakımlı görünecek.