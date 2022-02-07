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Doğalgaz fatura yardımı başladı mı? Doğalgaz fatura yardımı ne kadar?

07.02.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhtiyaç sahiplerinin faydalanabileceği doğalgaz fatura yardımı başvuruları ile ilgili son durum merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi yaklaşık 4 milyon haneye ısınma yardımı yapılacağını ifade etmişti. Şubat ayına girilmesiyle birlikte vatandaşlar doğalgaz yardımı hakkında yapılan aramalarının sayısı arttı. İşte doğalgaz fatura yardımı haberinin detayları!

Doğalgaz fatura yardımı başladı mı? Doğalgaz fatura yardımı ne kadar?

Doğalgaz fatura yardımı başvuruları için Şubat ayı işaret edilmişti. Şubat ayına girilmesiyle birlikte doğalgaz fatura yardımı hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı. Doğalgaz yardımından faydalanmak isteyenlerin yapması gereken birkaç adım bulunmaktadır. İhtiyaç sahiplerinin yararlanacağı doğalgaz fatura yardımı hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalacaktır.

DOĞALGAZ FATURA YARDIMI BAŞLADI MI?

Doğalgaz ve kömür desteklerinin ısınma yardımları başlığında değerlendirildiğini belirten Bakan Derya Yanık, "Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğalgaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğal gaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız.

Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şuanda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız" dedi.

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Doğalgaz yardımı ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını söyledi.


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