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Doğalgaz müjdesi ile ilgili CHP'den ilk açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 17:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Karadeniz'de doğalgaz keşfiyle ilgili CHP'den ilk açıklama, Grup Başkanvekili Engin Altay'dan geldi. Altay, "Güzel bir haber aldık, hayırlı olsun" dedi.

Doğalgaz müjdesi ile ilgili CHP'den ilk açıklama geldi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğunu açıklamasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Altay, "Güzel bir haber aldık. Sevindik. Enerjide dışa bağlılığımızı minimize edecek bu kaynağı en verimli bir şekilde milletimizin refahı, ülkemizin güçlenmesi için kullanmak temel görev ve sorumluluktur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.Hayırlı olsun. #Dogalgaz" ifadelerini kullandı.


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