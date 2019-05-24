Doğanhisar Belediye Başkanı Öztoklu toprağa verildi

Konya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, toprağa verildi.

Öztoklu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, baba evinde helallik alındıktan sonra, cenaze aracıyla ilçe merkezindeki Doğanhisar Kültür Merkezi önüne getirildi. Bu sırada belediye çalışanları gözyaşlarını tutamadı.

İki çocuk sahibi Öztoklu'nun eşi Hanife Öztoklu (33) tabuta sarılarak, "Bizi bırakıp gidemezsin İhsan. Bu gerçek olamaz. Orada sen yatamazsın. Çocuklarımız var İhsan'ım, yalvarırım kalk." diyerek gözyaşı döktü.

Bu sırada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, başkanın eşini teselli etmeye çalıştı.

Tabutun başında bekleyen baba Mehmet Öztoklu'yu ise Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak teselli etti.

Belediye başkanının naaşı, Cuma namazına müteakip İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Kırüstü Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Konya milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.