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  4. Doğaseverlerin gözdesi korunan alanlara yapılacak yatırım bu yıl 85 milyon lirayı bulacak

Doğaseverlerin gözdesi korunan alanlara yapılacak yatırım bu yıl 85 milyon lirayı bulacak

03.11.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa Koruma ve Milli Parklar bölge müdürlüklerince geçen yıl 325 doğa turizmi faaliyetinde bulunulurken bu yıl sayının 330'u bulması bekleniyor.

ENES DURAN - Tarım ve Orman Bakanlığı, ziyaretçi sayısı her geçen yıl artan milli park ve tabiat parkı gibi korunan alanların alt ve üstyapı tesis çalışmaları için bu yılın ilk yarısında 46,3 milyon liralık harcama yaparken yıl sonuna kadar yatırım tutarının 85 milyon lirayı bulması öngörülüyor.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği "Dünyada doğa turizminde ilk 5 ülke içine girme" hedefi doğrultusunda çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda 2019'daki 3'üncü Tarım Orman Şurası'nda belirlenen "Doğa turizmi potansiyelinin ortaya çıkarılarak Türkiye'nin bu alanda uluslararası marka haline getirilmesi" hedefi ışığında eylemlerde bulunuluyor.

Söz konusu eylem planı kapsamında, ekoturizm yönetim planları yapımı ve uygulanması, doğa turizmi kapsamında korunan alanlarda konforlu tatil için glamping alanları yapımı, doğa turizmi kapsamında korunan alanlarda alt ve üstyapı tesisleri inşası, Doğa Koruma ve Milli Parklar bölge müdürlükleri doğa turizmi faaliyetleri (Doğa Turizmi Stratejisi Eylem Planı kapsamında 81 ilde) gerçekleştirilmesi ve korunan alanlarda kameralı izleme sistemi ve sanal tur çekimi projesi hedefleri belirlendi.

Tarım Orman Şurası'nın ilk hedef olarak belirlediği "Ekoturizm yönetim planları yapımı ve uygulanması" kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından 5 ekoturizm eylem planı hazırlandı ve 2021 yılında bunlar faaliyete geçirildi.

İĞNEADA, İNBÜKÜ VE HAZAR GÖLÜ'NE YÖNELİK PLANLAR HAZIR

Şuranın ikinci hedefi olan "Doğa turizmi amacıyla korunan alanlarda glamping alanları yapımı” kapsamında geçen yıl Derebucak Mağarası Milli Parkı, Kaz Dağları Milli Parkı, Sülüklügöl Tabiat Parkı, Musaözü Tabiat Parkı, Tanay Tabiat Parkı'nda planlama çalışmaları ve akabinde alan düzenleme çalışmaları tamamlandı. İki alanda faaliyetlere başlanırken üç alanda ihale çalışması devam ediyor.

Bu yıl İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, İnbükü Tabiat Parkı ve Hazar Gölü Tabiat Parkı'nda planlama çalışmaları yapıldı, 2 alanda daha planlama çalışmaları sürüyor. Bu yıl sonuna kadar 5 alanda "glamping alanı" düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Şurada belirlenen üçüncü hedef olan "Doğa turizmi kapsamında korunan alanlarda alt ve üstyapı tesisleri yapımı" kapsamında da geçen yıl 92 milyon 239 bin 931 liralık yatırım gerçekleştirildi. Bu yılın yarısında korunan alanlarda 46 milyon 265 bin 287 liralık yatırım yapılırken yıl sonu itibarıyla yatırım tutarının 85 milyon lirayı bulması bekleniyor.

30 KORUNAN ALAN SANAL TURLA GEZİLEBİLİYOR

DKMP bölge müdürlükleri doğa turizmi faaliyetleri kapsamında geçen yıl 325 faaliyet gerçekleştirilirken bu yıl sonuna kadar 330 faaliyette bulunulması planlandı. Bölge müdürlüklerine bağlı il şube müdürlükleri tarafından bu yılın 9 aylık döneminde toplam 233 faaliyette bulunuldu. Söz konusu faaliyetler doğa eğitimi, doğa yürüyüşü, kuş gözlem etkinliği, fauna ve flora eğitimi, yaban hayatı gözlemciliği, fotoğrafçılık turu, av turizmi, kampçılık, bisiklet yarışları, kültür turizmi, oyun-resim, oryantiring, kayak-snowboard, uçurtma festivali, çevre temizliği gibi içeriklerle yapılıyor.

Korunan alanlarda kameralı izleme sistemi ve sanal tur çekimi projesi kapsamında ise geçen yıl Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda kameralı izleme sistemi kurulumu gerçekleştirildi. Yine bu hedef kapsamında 36 korunan alanda sanal tur çekimleri tamamlandı. Söz konusu sanal tur çekimlerinden 30'u "ekotaban.tarimorman.gov.tr" web sitesine yüklenerek vatandaşların istifadesine sunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı milli parklar

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