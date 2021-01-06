Doğmamış bebek orta parmağını kaldırarak “2020’ye hoşça kal” dedi

İngiltere’den Chelsea Furnival ve eşi, 2 Ocak günü doğmamış bebeklerinin 4D tarama görüntüsüne bakmaktan kendilerini alamadıklarını söyledi.

23 yaşındaki anne bebeğin sağlık durumunu kontrol etmek için yapılan rutin taramada, hiç ummadıkları bir şeyle karşılaştı.

Ultrason fotoğrafında gözleri kapalı bebeğin orta parmağının havada olduğu görüldü. Kontrol sırasında yaşadıkları komik anı anlatan anne Chelsea “Görüntüye baktığımızda orta parmağının havada olduğunu gördük ve kahkalarımızı tutamadık. Tam olarak gülmekten ağladık. Baktıkça daha çok gülüyoruz. Arabaya bindiğimizde de hala gülüyorduk. Sanki ‘hoşça kal 2020’ diyor gibiydi” dedi.

Anne Chelsea, 2020’yi böyle uğurlayan bebeğinin fotoğrafını çerçeveleteceğini söyledi.



