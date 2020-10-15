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Doğu Akdeniz: Fransa ve Almanya, Türkiye'ye tutumunu netleştirmesi için bir hafta süre verdi

15.10.2020 16:01 | Son Güncelleme

Fransa ve Almanya, Türkiye'yi, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle "Avrupa Birliği'ni provoke etmeyi sürdürmekle" suçladı. İki ülke Türkiye'ye, Doğu Akdeniz konusunda tutumunu netleştirmesi için bir hafta süre verdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesi için "kabul edilemez" dedi.

Doğu Akdeniz: Fransa ve Almanya, Türkiye'ye tutumunu netleştirmesi için bir hafta süre verdi

Fransa ve Almanya, Türkiye'yi, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle "Avrupa Birliği'ni provoke etmeyi sürdürmekle" suçladı. İki ülke Türkiye'ye, Doğu Akdeniz konusunda tutumunu netleştirmesi için bir hafta süre verdi.

Reuters ajansının haberine göre Paris'te Alman ve Polonyalı mevkidaşlarıyla birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, "Bize göre, Türkiye'nin sürekli provakatif faaliyetler içinde olduğu açık. Bu, kabul edilemez" dedi.

Jean Yves Le Drian, Doğu Akdeniz konusunda topun artık Ankara'da olduğunu ancak Türkiye'nin diyalog yolunu seçmemesi halinde AB'nin güç dengesini değiştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Fransız bakan ayrıca, Türkiye'yi Dağlık-Karabağ'deaki çatışmalarla ilgili tutumundan dolayı da eleştirdi ve "Bölgede askeri bir zafer olmayacak. Ateşkes uygulanmalı. Bugün ateşkese saygı duyulması çağrısı yapmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu görüyoruz, bu da süreç için zarar verici" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Haas: Oruç Reis'in yeniden Doğu Akdeniz'e gönderilmesi kabul edilemez

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ise Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Heiko Mass'a, bu durumda AB'nin Türkiye'ye yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağı soruldu.

Mass, AB'nin Türkiye'ye karşı tutumuyla ilgili bir karar vermeden önce bir hafta bekleyeceğini söyledi.

Alman bakan, "İki kez, yaptırımlar konusunun ele alınması gündemdeydi ama bu gerçekleşmedi. Konunun ne zaman görülşüleceğini bilmiyoruz. Bir hafta içinde ilerleme olup olmayacağını görmemiz gerek. Daha sonra AB'nin nasıl bir tavır takınması gerekeceğini göreceğiz" dedi.

2 Ekim'deki AB Zirvesi'nde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile ihtilaflı sularda doğal gaz arama çalışmalarına son vermeye ikna edilmesi amacıyla anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

Bununla birlikte zirvede, Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasının, Aralık ayındaki AB Zirvesi'nde yeniden gözden geçirileceğini açıklanmıştı.

Zirve öncesi Antalya Limanı'na çekilen Oruç Reis gemisi, Pazartesi günü Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına yeniden başlamıştı.

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