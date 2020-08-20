Yunanistan: İki medeni komşu olarak konuşalım

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Amerikan televziyon kanalı CNN'de katıldığı bir programda Türkiye'ye çağrıda bulundu. Miçotakis, "Provakasyonları durdurun. İki medeni komşu olarak konuşalım" dedi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan gerilim hakkında konuşan Yunanistan Başbakanı, "Geçtiğimiz 1,5 yıl içerisinde Türkiye çeşitli cephelerde artan düzeyde provokasyon gerçekleştirdi" dedi.

Christiane Amanpour'un sunduğu programda ideal çözümün ne olması gerektiği yönündeki soruya ise Miçotakis, iki ülkenin aralarındaki farklılıkları "medeni komşular olarak oturup tartışmaları" olduğunu ifade etti.

Ancak Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin tek taraflı faaliyetlerine tahammül edemeyeceğini söyleyen Miçotakis, "Haklarımızı savunmaya devam edeceğiz ama bir gerilim aramıyoruz. Eğer bu sorunu aramızda çözemezsek Uluslararası Mahkeme'ye başvurabiliriz" dedi.

Yunan lider yaşanan gerilim hakkında, "En azından uluslararası hukuku desteklemek ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek istiyorsak, dış politika yürütmenin yolu bu değil" diye konuştu.