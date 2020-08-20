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Yunanistan: İki medeni komşu olarak konuşalım

20.08.2020 12:41 | Son Güncelleme

Kiryakos Miçotakis, Amerikan televziyon kanalı CNN'de katıldığı bir programda Türkiye'ye yaptığı çağrıda, "Provakasyonları durdurun. İki medeni komşu olarak konuşalım" dedi. Miçotakis, "Haklarımızı savunmaya devam edeceğiz ama bir gerilim aramıyoruz. Eğer bu sorunu aramızda çözemezsek Uluslararası Mahkeme'ye başvurabiliriz" dedi.

Yunanistan: İki medeni komşu olarak konuşalım

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Amerikan televziyon kanalı CNN'de katıldığı bir programda Türkiye'ye çağrıda bulundu. Miçotakis, "Provakasyonları durdurun. İki medeni komşu olarak konuşalım" dedi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan gerilim hakkında konuşan Yunanistan Başbakanı, "Geçtiğimiz 1,5 yıl içerisinde Türkiye çeşitli cephelerde artan düzeyde provokasyon gerçekleştirdi" dedi.

Christiane Amanpour'un sunduğu programda ideal çözümün ne olması gerektiği yönündeki soruya ise Miçotakis, iki ülkenin aralarındaki farklılıkları "medeni komşular olarak oturup tartışmaları" olduğunu ifade etti.

Ancak Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin tek taraflı faaliyetlerine tahammül edemeyeceğini söyleyen Miçotakis, "Haklarımızı savunmaya devam edeceğiz ama bir gerilim aramıyoruz. Eğer bu sorunu aramızda çözemezsek Uluslararası Mahkeme'ye başvurabiliriz" dedi.

Yunan lider yaşanan gerilim hakkında, "En azından uluslararası hukuku desteklemek ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek istiyorsak, dış politika yürütmenin yolu bu değil" diye konuştu.

Başbakan Miçotakis, Türkiye'nin Girit ile Kıbrıs arasındaki bölgeye önemli sayıda askeri gemi göndermesini, Yunanistan'ın Türkiye ile yaşadığı en önemli sorunlardan biri olarak gördüğünü vurguladı.

Miçotakis, Mısır ile imzaladıkları sınır anlaşmasının, diğer ülkeler arasında da emsal teşkil edebileceğini belirtti.

'KORONAYI GELİŞMİŞ BİR ALGORİTMAYLA TAKİP EDİYORUZ'

Ülkesindeki koronavirüs vakaları hakkında da konuşan Başbakan Miçotakis, Yunanistan'ın ülkeye giren herkesi test etmek için "gelişmiş bir algoritma" kullandığından ve virüsün yayılmasını kontrol etmek için gereken yerlerde giderek daha katı önlemler alındığından bahsetti.

"Yunanistan çok güvenli bir yer" diye konuşan Miçotakis, turistlerin bu yılki Yunanistan deneyimlerinin geçmiş yıllara benzediğinden söz etti.

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