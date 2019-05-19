'Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi', Samsun'a törenle uğurlandı

Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı'nca düzenlenen 'Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne 85 araçla katılan yaklaşık 150 amatör rallici, milli mücadelenin başladığı 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümünde, Ankara'dan Samsun'a törenle uğurlandı.

Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen 'Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne, 11 ülkeden 150'den fazla amatör rallici katıldı. Avrupa Birliği Başkanlığı'ndaki uğurlama törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB ve ilgili ülkelerin Büyükelçileri, Europa-Orient Rallye Derneği Başkanı Wilfried Gehr, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin katıldı.

'NAVİGASYON VE OTOYOL YASAK'

Kendisi de ralliye katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Başkanlığı'nın 11 yıldır bu ralliyi desteklediğini söyledi. Kaymakcı, 85 araç ve 150'den fazla sporcu ile yapılan rallinin hız yarışı değil, dostluk yarışı olduğunu kaydetti. Kaymakcı, yarışmacıların navigasyon ve otoyolu kullanmasının yasak olduğunu, verilen rotalar ve ödevler çerçevesinde Anadolu'nun çeşitli ilçe ve köylerinden geçerek, hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.