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Doğu Perinçek'in seçim açıklaması gündem oldu! 'Muhtarlıklar kazandık'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.04.2024 00:43
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Vatan Partisi’nin şöyle bir başarısı var; bu seçimde muhtarlıklar kazandık" dedi. Açıklamasının devamında Perinçek, "Ve sistem çıkmazda olduğu için bir halk hareketi geliyor. Bu halk hareketi AK Parti ve MHP'yi terk eden halk hareketi olacaktır" dedi.

Doğu Perinçek'in seçim açıklaması gündem oldu! 'Muhtarlıklar kazandık'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını katıldığı canlı yayın programında değerlendirdi. Perinçek bu seçimde Vatan Partisi'nin kazanımları olduğunu ifade ederek "Muhtarlıklar kazandık" dedi.

Perinçek'in açıklamasından satır başları:

"MUHTARLIKLAR KAZANDIK"

"Gedikler açılmaya başlamıştır, Vatan Partisi sayesinde. Vatan Partisi de şöyle başarılar kazandı; Birincisi Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki muhtarlık seçimlerinde, Sivas'ın Divriği ilçesi muhtarlık seçimlerinde, Adana'nın Gürbeyir muhtarlık seçimlerinde... Son gelen bilgilerde göre Uşak merkeze bağlık muhtarlık seçimlerinde...

Uşak'ı, Adana'sı, Sivas'ı... Türkiye'nin her yöresinden tabanda muhtarlık seçimlerinde Vatan Partisi önemli başarılar kazandı. Kırsal kesimden, köylük alandan merkezlere doğru iktidar amacıyla bir halk hareketinin nüveleri de oluşmaktadır.

"BİR HALK HAREKETİ GELİYOR"

Dolayısıyla şunu söyleyebilir; Sistem çıkmazda, çözüm belki kapıda demesek de gündemde. Bir yıl, iki yıl, üç yıl bir zaman değil derseniz çözüm kapıdadır. Ve sistem çıkmazda olduğu için bir halk hareketi geliyor. Bu halk hareketi AK Parti ve MHP'yi terk eden halk hareketi olacaktır."


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