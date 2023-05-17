Doğu Perinçek'ten 2.tur açıklaması: Hangi ittifakı desteklediklerini açıkladı

Aylardır süren 14 Mayıs heyecanı yerini 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere bıraktı. İlk turda yarışan adayların yüzde 50 artı 1 şartını sağlayamaması nedeniyle, en çok olay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta bir kez daha karşı karşıya gelecek.

PERİNÇEK'TEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Her oyun daha da önem kazandığı süreçte bir açıklama da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten geldi. Perinçek seçimler öncesinde cumhurbaşkanı adayı olmak istemiş ancak YSK'ya verilecek 100 bin imza toplayamadığı için adaylığa hak kazanamamıştı. Son yaptığı açıklamada 28 Mayıs'a dikkat çeken Perinçek, "İki seçenekli seçim koşulunda halkımızı Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz." sözleriyle Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı.



