Doğu'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

DİYARBAKIR (AA) - Şırnak, Siirt, Bingöl ve Elazığ'daki oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, odada düzenlenen basın toplantısında, devletin aldığı harekat kararının arkasında olduklarını söyledi.

Geliş, "Çünkü biliyoruz ki gönül dünyasını ve insanını imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemez. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzur, barış ve kardeşliktir." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şırnak Ziraat Odası, Şırnak Şoförler ve Otomobilciler Odası, Memur-Sen, Kamu-Sen, Türk-İş ve Hak-İş ile Cizre Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri katıldı.

- Siirt

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, odanın konferans salonunda yaptığı basın açıklamasında, harekatın amacının, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek olduğunu belirtti.