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  4. Doğum gününde golden retriever hediye edilen bebeğin ilk tepkileri içinizi ısıtacak

Doğum gününde golden retriever hediye edilen bebeğin ilk tepkileri içinizi ısıtacak

16.11.2020 12:18 | Son Güncelleme:
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Anne babası tarafından ilk yaş doğum gününde golden retriever hediye edilen bebeğin sevinç kahkahaları içinizi ısıtacak.

Doğum gününde hediye olarak golden retriever alan bebeğin sevinci sosyal medyanın gündemine geldi. İlk arkadaşına çok çabuk ısınan bebek, köpeğin sevinç gösterisine kahkahalarla yanıt verdi. İlk andan itibaren sanki yıllardır birlikteymiş gibi hareket eden sevimli ikilinin videosu viral oldu.

Bebeğin babası Jack Frank tarafından TikTok'ta paylaşılan görüntüler, bebeğin odanın ortasında mavi kurdele ile süslenmiş beyaz bir kağıt kutuya doğru ilerlediğini gösteren anlarla başlıyor. Annesi gelip kutunun kapağı kaldırdı ve şöyle dedi: "Bu senin doğum günü hediyen. İçinde ne var?"

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Kuyruğunu heyecanla sallayan sevimli köpeği gören bebeğin gözleri fal taşı gibi açılıyor. Sevinçten nefesi kesilen bebek daha sonrası kahkahalar içinde ilk arkadaşıyla kaynaşmaya başlıyor.

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