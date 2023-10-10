Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Doğum gününde kabusu yaşadı! 7 yaşındaki kız doğum günü balonlarıyla oynarken hayatını kaybetti... "Helyum zehirlenmesi mi, boğulma mı?"

    Doğum gününde kabusu yaşadı! 7 yaşındaki kız doğum günü balonlarıyla oynarken hayatını kaybetti... "Helyum zehirlenmesi mi, boğulma mı?"

    10.10.2023 09:43 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde yaşanan bir olay kısa sürede gündem yarattı. 7 yaşındaki kız çocuğu Alexandra Hope Kelly doğum günü balonlarıyla oyun oynadığı sırada hayatını kaybetti. Anne Channa Kelly balonların boğulma tehlikesi yarattığını dile getirerek tüm ebeveynleri uyardı.

    Anne Channa Kelly Facebook'ta paylaştığı bir gönderide kızının evinde balonları patlatırken boğularak hayatını kaybettiğini söyledi. Kızının üzerinde 7 rakamının bulunduğu içi helyum dolu balonu patlatmak için kendisinden izin istediğini ve o sırada bu tür balonların tehlikelerinden habersiz olduğunu dile getirerek yatak odasına gittiğini söyleyen Channa Kelly kısa bir uykuya daldı. Uyandığında kızının oturma odasının zemininde yüz üstü yerde yattığını ifade eden anne kafasını üstünde ise bir sürü balon bulduğunu söyledi.

    POLİS ÖLÜM NEDENİNİ ARAŞTIRIYOR

    1

    Kafasına geçirdiği balonu çıkarttıktan sonra acil servise haber verdiğini söyleyen anne Kelly, "Onu geri getirmek için yorulmadan çalıştılar ama onu hayata döndürme girişimleri başarısız oldu. Büyük bir şok yaşadım. Kızımın gerçekten öldüğüne inanamadım" dedi.

    2

    Alexandra'nın boğulma mı yoksa helyum zehirlenmesi sonucu mu öldüğü belli değil. Acılı annenin ifadesine göre, bir tıp doktoru kesin ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapıyor ve polis onun ölümünü araştırıyor. Kelly, mylar balonlarının tehlikelerine dikkat çekmek için hikayesini paylaştığını söyledi.

    İlginizi Çekebilir

    Kanlı festival anında yaşananları anlattı! "10 saniye içinde çok fazla ölüm gördüm"

    Kanlı festival anında yaşananları anlattı! "10 saniye içinde çok fazla ölüm gördüm"

    Kızının gözünün önünde saçı kıyma makinesine sıkıştı! Bedeni paramparça oldu

    Kızının gözünün önünde saçı kıyma makinesine sıkıştı! Bedeni paramparça oldu

     10 dakika içinde 6 bebek doğurdu! Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay...

    10 dakika içinde 6 bebek doğurdu! Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay...

     Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

    Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

     14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

    14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

     Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

    Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

     İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

    İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

     18 yaşındaki erkek öğrenciye saatlerce tecavüz etti

    18 yaşındaki erkek öğrenciye saatlerce tecavüz etti

     12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

    12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

     Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

    Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

     Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

    Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

     Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

    Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Kanlı festival anında yaşananları anlattı! "10 saniye içinde çok fazla ölüm gördüm" Kanlı festival anında yaşananları anlattı! "10 saniye içinde çok fazla ölüm gördüm"
    Kızının gözünün önünde saçı kıyma makinesine sıkıştı! Bedeni paramparça olduKızının gözünün önünde saçı kıyma makinesine sıkıştı! Bedeni paramparça oldu
    10 Ekim Salı: TV yayın akışı...10 Ekim Salı: TV yayın akışı...
    Anahtar Kelimeler:
    Amerika balon doğum günü

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

    Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

    Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

    Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

    Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

    Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

    Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

    Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

    Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

    Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.