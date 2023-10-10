Doğum gününde kabusu yaşadı! 7 yaşındaki kız doğum günü balonlarıyla oynarken hayatını kaybetti... "Helyum zehirlenmesi mi, boğulma mı?"

Anne Channa Kelly Facebook'ta paylaştığı bir gönderide kızının evinde balonları patlatırken boğularak hayatını kaybettiğini söyledi. Kızının üzerinde 7 rakamının bulunduğu içi helyum dolu balonu patlatmak için kendisinden izin istediğini ve o sırada bu tür balonların tehlikelerinden habersiz olduğunu dile getirerek yatak odasına gittiğini söyleyen Channa Kelly kısa bir uykuya daldı. Uyandığında kızının oturma odasının zemininde yüz üstü yerde yattığını ifade eden anne kafasını üstünde ise bir sürü balon bulduğunu söyledi.

POLİS ÖLÜM NEDENİNİ ARAŞTIRIYOR

Kafasına geçirdiği balonu çıkarttıktan sonra acil servise haber verdiğini söyleyen anne Kelly, "Onu geri getirmek için yorulmadan çalıştılar ama onu hayata döndürme girişimleri başarısız oldu. Büyük bir şok yaşadım. Kızımın gerçekten öldüğüne inanamadım" dedi.

Alexandra'nın boğulma mı yoksa helyum zehirlenmesi sonucu mu öldüğü belli değil. Acılı annenin ifadesine göre, bir tıp doktoru kesin ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapıyor ve polis onun ölümünü araştırıyor. Kelly, mylar balonlarının tehlikelerine dikkat çekmek için hikayesini paylaştığını söyledi.