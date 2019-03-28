KADIN

Doğum kontrol takıları yakın zamanda hamileliğe karşı korunmanın yolu olabilir

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
HAMİLELİK HABERLERİ  | 28.03.2019 09:23 | Son Güncelleme

Bilim insanları şu sıralar yepyeni bir doğum kontrol şeklini test ediyorlar. Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, doğum kontrol hormonlarını, küpeler, saatler ve yüzükler dahil olmak üzere mücevher eşyalarına yerleştirilen desteklerle yönetmek için bir teknik geliştirdiler.

Doğum kontrol takıları yakın zamanda hamileliğe karşı korunmanın yolu olabilir

Bilim insanları tarafından yeni bir doğum kontrol yöntemi olmak üzere 'gebeliği önleyici takıları' test ediliyor. Takılara yerleştirilen doğum kontrol hormonları içeren bir bantla, planlanmamış gebeliklerin günlük hayatın içinden bir yöntemle engellenmesi amaçlanıyor.

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Hormonları içeren yamalar, deri ile teması muhtemel olan küpe, saat, sırt, yüzük veya kolye gibi takılara yerleştiriliyor.

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Journal of Controlled Release’de yayınlanan rapora göre, mücevherlerin bir doğum kontrol şekli olarak davranması için yeterli miktarda hormon sağlayabileceği ortaya çıkmış.

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Journal of Controlled Release’de yayımlanan bir makaleye göre takılarla doğum kontrolünün sağlanması konusunda çalışmaların yapıldığı fakat henüz insanlar üzerinde testlerin yapılmadığı belirtildi. Planlanmamış gebeliklerin engellenmesinde kadınların günlük hayatlarında sık kullandığı takıların kullanılması amaçlanan yöntemde, araştırmacılar hayvanlar üzerinde deneme yaptı. Bir hayvanın üzerine 16 saat boyunca yerleştirilen bant, uykuda geçeceği tahmin edilen 8 dakikada çıkarıldı. Deneyde, bantın çıkarıldığı sürede vücutta gebeliği önleyici hormonların azaldığı görüldü. Deriye girdikten sonra, ilaç kan dolaşımına girebilir ve vücutta dolaşabilir.

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Georgia Teknoloji Enstitüsü Kimya ve Biyomoleküler Mühendisliği Fakültesi'nden Regents profesörü Mark Prausnitz, ''mevcut kontraseptif seçenekler ne kadar fazlaysa, kadınların ihtiyaçlarının karşılanması daha muhtemeldir. Mücevher kadınların günlük rutininin bir parçası olduğundan, bu teknik ilaç rejimine uyumu kolaylaştırabilir. Bu tekniğin, planlanmamış gebelikleri engellemek için kadınlara güç verebileceğini düşünüyoruz diyor.

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