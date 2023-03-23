Doğum sonrası cinsel yaşam nasıl olmalı, ne zaman ilişkiye girilmelidir? Doğum sonrası cinsel yaşam önerileri ve tavsiyeleri

Anne olmaya hazırlanan kadınlar ile partnerleri için doğum sonrası cinsel yaşama geri dönüş sürecinin nasıl ilerlediği merak konusu olur. Dolayısıyla normal veya sezaryen doğum sonrasında cinsel ilişkiye ne zaman geri dönüş yapılabildiği açıklanmalıdır. Bir kadının vücudu, doğumdan sonra genelde 6-8 hafta içerisinde eski hâline geri döner. Ancak normal doğumdan sonra cinsel yaşama dönüş yapma süresi 6-8 haftayken bu süre sezaryen doğum yapan kadınlar için daha uzun ya da kısa olabilir. Bu nedenle doğum sonrasında fiziksel ve mental anlamda iyileşme sürecinin nasıl ilerlediği ve bu süreçte ne gibi hususlara dikkat edilmesi gerektiği mutlaka öğrenilmelidir.

Doğumdan sonra cinsellik nasıldır?

Kadın bedeninin doğumdan sonra gerek fiziksel gerek ise ruhsal açıdan eski hâline dönmek için belli bir süreye ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Buna bağlı olarak sezaryen veya normal doğum, kadın bedenini farklı şekilde etkileyebilir. Yani doğum sonrasında kadın bedeninin eski hâline dönme süresini etkileyen hususlar arasında normal ya da sezaryen doğum yapılması da yer alır. Bir kadının doğumdan sonra cinsel yaşamına dönmesi ile fiziksel ve psikolojik sağlamlığına kavuşmasının ise genelde 6-8 hafta sürdüğü söylenebilir.

Doğumdan sonra ilişkinin lohusalık dönemi sona erdikten sonra başlamasının uygun olduğu belirtilir. Bu bağlamda "Lohusa dönemi cinsel ilişki için uygun bir süreç midir?" sorusu uzmanlar tarafından genelde "hayır" şeklinde yanıtlanır. Nitekim kadınların psikolojik ve fiziksel sağlamlıklarını kazandıktan sonra partnerleri ile cinsel yaşamlarına geri dönmeleri daha uygundur. Normal ya da sezaryen doğum sonrasında cinsel yaşama geri dönüş yapılırken hem kadınların hem de erkeklerin birbirleri ile açık bir şekilde iletişim kurmaları ve birbirlerine nazik bir biçimde yaklaşmaları ise bu bağlamda son derece önemlidir. Doğumdan sonra ya da lohusalık döneminde kadın fiziken cinsellik için uygun bir duruma gelse de psikolojik olarak kendisini hazır hissetmeyebilir. Kadının kendisini cinselliğe hazır hissetmemesi, cinsellik sorunlarının yaşanmasına hatta bunlara bağlı olarak üreme organlarında rahatsızlıkların meydana gelmesine neden olabilir.

Doğumdan sonra ne zaman ilişkiye girilir?

Bir kadının doğum sonrasında cinsel yaşama dönüş yapma süresi, normal veya sezaryen doğum yapmasına göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca bireylerin psikolojik ve fiziksel durumları ile kadınların doğum sırasında sorun yaşayıp yaşamamaları da bu süreyi etkileyebilir. Dolayısıyla "Doğumdan kaç gün sonra ilişkiye girilir?" sorusuna en doğru yanıtı almak için mutlaka bir uzman doktora başvurulmalıdır. Çünkü her kadının doğum sonrasında cinselliğe hazır olup olmaması farklılık gösterir.

Bir uzmana danışıldığı takdirde bu sürecin hem fiziksel hem de psikolojik anlamda daha doğru bir şekilde yönetilmesi mümkündür. Ancak genel olarak doğumdan ne kadar bir süre sonra ilişkiye girilebildiğinin belirtilmesi gerekirse bu sürecin 6-8 haftayı kapsadığı söylenebilir. Yani uzmanlar tarafından da belirtilen bilgiler göz önünde bulundurulduğu takdirde "40 çıkmadan ilişkiye girilir mi?" sorusuna "hayır" olarak yanıt sunulabilir.

Lohusalık döneminde neden cinsel ilişkiye girilmemelidir?

Uzmanlar tarafından lohusalık döneminde cinsel ilişkiye girilmemesi gerektiği belirtilir. Bunun temel nedeni ise kadın bedeninin doğum sonrasında eski hâline dönmek için belli bir süreye ihtiyaç duymasıdır. Çünkü gebelikte kadın vücudunda birtakım değişiklikler meydana gelirken bu değişikliklerin ortadan kalkması ise genellikle 6-8 haftayı bulur. Bu da lohusalık dönemi olarak da adlandırılan 40 günlük süreye yakın olan bir zaman dilimidir.

Lohusalık döneminde kadın bedeninde miktarı gün geçtikçe azalan, kıvamı ve rengi açılmaya başlayan vajinal kanama görülür. Yine normal doğum sonrasında vajen dokusunun ödemli olduğu bilinir. Bununla beraber doğum esnasında vajende yırtıklar oluştuğu zaman pelvis tabanında zayıflık meydana gelebilir. Söz edilen bu gibi durumlar göz önünde bulundurulduğu takdirde ise bir kadının doğum sonrasında eski fiziksel ve mental sağlığına yeniden kavuşmak için belli bir süreye ihtiyaç duyduğu daha anlaşılır hâle gelir.

Normal doğumdan sonra ne zaman ilişkiye girilir?

Kadınlar normal doğum yapmayı tercih ettikleri takdirde doğumdan sonra ne zaman cinsel ilişkiye girebileceklerini de öğrenmek isteyebilir. Bu bağlamda hem kadınların hem de partnerlerinin bilgilenmesi amacıyla normal doğumdan sonra ne zaman ilişkiye girilmesinin önerildiği açıklanmalıdır. Uzmanların yaptığı açıklamalar dikkate alındığı zaman, normal doğumdan 6 hafta sonra cinsel ilişkiye girilebildiği söylenebilir. Çünkü normal doğum yapmayı tercih eden bir kadının vücudu, 6 hafta içerisinde kendini toparlarken dokuların normale döndüğü görülür. Bu da normal doğum yapan bir kişinin doktoru tarafından aksi belirtilmediği takdirde 6 hafta sonra cinsel yaşama geri dönebileceğini gösterir.

Sezaryan doğumdan sonra ne zaman ilişkiye girilir?

Normal doğum ile sezaryen doğum pek çok açıdan birbirinden farklıdır. Çünkü normal doğumda bebek vajinal yoldan gelirken sezaryen doğumda ise karın bölgesinden yani batından atılan bir kesik ile bebek alınır. Bu da sezaryen doğum sonrasında cinsel yaşama dönüş yapma süresinin normal doğumdan daha farklı olabileceğini gösterir.

Sezaryen doğumda vajen dokusunda herhangi bir hasarın oluşmadığı söylenir. Bununla beraber sezaryen doğum yapan bir kadının lohusalık kanamasının aktifliğini daha kısa bir sürede yitirdiği görülür. Dolayısıyla uzmanlar, farklı bir risk durumu ya da problem oluşmadığı takdirde sezaryen doğumdan 3 hafta sonra cinsel birleşmenin yaşanabileceğini belirtir. Yani sezaryan sonrası cinsel ilişki 3. haftadan sonra başlayabilir. Ancak bu durum kadının neden sezaryen olduğu ya da sezaryen sırasında ya da sezaryenden sonra herhangi bir komplikasyon oluşup oluşmadığına göre değişebilir.

Normal doğumdan sonra cinsel ilişki eskisi gibi olur mu?

Yaygın olarak bilinenin aksine normal doğumdan sonra her kadın cinsel yaşamda problem yaşamaz. Gerek normal gerek ise sezaryen doğum sonrasında kadın vücudunun kendini toparlamak için belli bir süreye ihtiyacı vardır. Dolayısıyla lohusalık, bedenin fiziksel ve ruhsal anlamda toparlanma süreci olarak da nitelendirilir. Ayrıca bu süreçte kadın, anne rolüne adapte olurken bebeğe bakım verme görevini partneriyle birlikte yerine getirmeye başlar. Bu bağlamda lohusalık döneminde fiziksel ve psikolojik açıdan problemler yaşanabilse de doğum sonrasındaki sürecin aynı zamanda ebeveynliğe adım atmanın ilk aşamalarından olduğu hatırlatılmalıdır.

Sezaryen veya normal doğum yapılması fark etmeksizin doğum sonrasında hormonal, fizyolojik ve psikolojik değişimler yaşanması olağandır. Bu süreçte bireyler depresyon, vajinal ıslanmanın gecikmesi, orgazm olamama ya da uyarılmada azalma gibi sorunlarla karşılaşabilir. Ancak lohusalık döneminin sonuna doğru bireylerin cinsel yaşamlarına eskiden olduğu gibi geri dönebildiği bilinir. Dolayısıyla partnerlerin doğum sonrasında birbirlerine saygı, empati ve hoşgörü ile yaklaşıp bu süreçte bir uzmana danışmalarında fayda vardır. Bununla birlikte yapılan araştırmalarda kadınların doğum sonrasında ortalama 12 hafta içerisinde gebelikten önceki cinsel hayatlarına sorunsuz bir şekilde geri dönebildikleri saptanmıştır.

Doğum sonrası cinsel ilişkide yanma neden olur?

Normal ya da sezaryen doğum sonrasında cinsel ilişkide yanma hissinin yaşanması olağandır. Bu durum tıpta "disparoni" olarak adlandırılır. Disparoni yani cinsel birleşmede ağrı ve yanma hissine sebep olan birden fazla etmen vardır. Söz edilen bu etmenler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Hormonal değişimler

Psikolojik yorgunluk

Fiziksel yorgunluk

Kullanılan ilaçlar ya da beslenme düzeni

Yukarıda sıralanan etmenler ile ilişkili olan cinsel ilişkide ağrı ve yanma hissi geçici bir durum olabilir. Dolayısıyla doğum sonrasında ilk defa cinsel ilişkiye girecek olan bireylerin bir uzmana danışarak bu süreci daha sağlıklı bir şekilde yönetmeleri mümkündür. Ancak nadiren de olsa kadınlarda doğum kesisi yani epizyotomi bölgesinde hassasiyet ya da enfeksiyon oluşması söz konusudur. Sezaryen doğum yapan kişilerde rastlanmayan bu durum normal doğumdan sonra cinsel ilişkide acıya sebebiyet verebilir.

Yine çok daha nadir bir şekilde rastlanan travmatik doğum deneyimleri ile doğuma bağlı olarak gelişen vajinismus gibi rahatsızlıklar da doğum sonrası cinsel ilişkide ağrı ve acı yaşanmasına yol açabilir. Bu nedenle doğum sonrasında 6-8 haftanın ardından cinsel birleşmede acı, yanma veya ağrı hisseden bireylerin doktora başvurmaları son derece mühimdir.

