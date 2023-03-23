İlk cinsel ilişki sonrası hamile kalmak mümkün mü? İlk ilişkide hamile kalmak için ne yapılmalıdır?

Her bireyin ilk cinsel ilişkisinde haz alma, orgazm olma hakkı vardır. Ancak kişilerin tercihleri doğrultusunda ve seçtikleri partner ile girecekleri sağlıklı bir ilk cinsel ilişki yaşamak için bazı durumların bilinmesi gerekir. Ön sevişme sürecinin kısa tutulmaması, tarafların kendilerini ve partnerlerini rahatlatması en önemli noktalar arasında yer alır. Bazı kişiler ilk cinsel deneyimleri konusunda endişeli ya da heyecanlı olabilir. Bu endişeden kurtulmanın yolu bu konu hakkında bilgi sahibi olmaktır. Alanında uzman doktorlara danışarak bilgi almanın, kişilerin psikolojik ya da fiziksel olarak ilk cinsel ilişki öncesi hazır hissetmelerine yardımcı olduğu bilinir. İlk cinsel deneyim hakkında merak edilen konulardan biri de ilk kez yaşanan cinsel ilişkiden sonra hamile kalınıp kalınmayacağı konusudur. Bazı kadınlar ilk cinsel ilişkilerinin ardından hemen hamile kalmak isteyebilirler.

İlk ilişkide hamile kalınır mı?

Bir kadının cinsel ilişkiye girdiği ilk seferde hamile kalma olasılığı her zaman bulunur. Ancak kadının hamile kalması cinsel ilişkiye ilk kez girip girmemesi ile ilgili bir durum değildir. Yaşanan cinsel ilişkinin ardından yapılacak gebelik testleri ile hamile kalınıp kalınmadığı anlaşılabilir. Eğer kişiler korunmuyorsa herhangi bir cinsel ilişkide hamile kalma ihtimali vardır.

Kişilerin kendi tercihleri doğrultusunda ve seçtikleri partner ile girdikleri cinsel ilişki sırasında en uygun korunma yönteminin prezervatiftir. Prezervatif, diğer korunma yöntemleri arasında en sağlıklı ve en güvenilir olanıdır. Hamilelik konusunda uzmanlar tarafından yüzde yüz oranında bir koruma sağlayabileceği garantilenememiş olsa da yüksek bir koruma oranına sahiptir. Ancak verilen %98’lik oran ile prezervatif en doğru korunma yöntemi olarak önerilir. İlişki sırasında kondom kullanılıyorsa hamile kalma olasılığı azaltılır ama bu olasılık hiçbir zaman sıfıra düşmez. Kişiler korunmuyorsa ilk ilişkide hamile kalma ihtimali bulunur.

İlişkinin ardından geçen 20 günlük süre içinde evde yapılan gebelik testleri aracılığı ile test yapılabilir. Ancak en garanti yöntem hamilelik şüphesi varsa vakit kaybetmeden bir doktora danışmak olacaktır. Doktorun uygun gördüğü testler doğrultusunda hamile olunup olunmadığı konusunda net bir tanı koyulabilir.

İlk ilişkide hamile kalmak için ne yapılmalıdır?

Bireyler arasında kısırlık durumu söz konusu değilse ya da herhangi bir üreme sorunu yoksa kadının ilk ilişkiden sonra hamile kalma ihtimali her zaman vardır. Bazı durumlarda korunma olsun ya da olmasın hamile kalınabilir. Herhangi bir korunmasız ilişki durumunda vakit kaybetmeden erken hamilelik testinin yapılması uygun olacaktır. En garanti yol bir doktora danışmaktır.

İlk kez cinsel ilişkiye girecek olan kişiler hamilelik riskini almak istemiyorlarsa kendilerine en uygun korunma yöntemini uygulayabilirler. Prezervatif kullanmak, doğum kontrol hapları kullanmak ya da ertesi gün hapı kullanmak bu yöntemler arasında yer alır. Ancak kondom dışında kullanılan yöntemler tercih edilmemelidir. Örneğin geri çekilme ya da dışarı boşalma gibi yöntemlerin koruyuculuğu neredeyse sıfırdır. Bu iki yöntem korunma amaçlı kullanılmamalıdır. Ertesi gün hapları kadını hormonal olarak olumsuz yönde etkiler ve ertesi gün hapları da zamanında alınmazsa koruma sağlamaz. Aynı durum doğum kontrol hapları için de geçerlidir. En güvenilir ve sağlıklı korunma yöntemi kondom kullanmaktır.

Bazı kişiler ilk cinsel ilişkide bebek sahibi olmak isteyebilirler. İlk cinsel ilişki olup olmadığı fark etmeksizin eğer cinsel ilişki sırasında herhangi bir korunma yöntemine başvurulmazsa ve döllenme sağlıklı olarak gerçekleştiyse hamile kalma olasılığı artabilir. Hamile kalınıp kalınmadığını anlamak için doktor tarafından en uygun görülen test yaptırılmalıdır. İlk ilişkide hamile kalmak için ekstra bir şey yapılmaz. Ancak ovülasyon yani yumurtlama zamanları göz önünde bulundurarak cinsel ilişkiye girmek hamile kalma olasılığını artırabilir.

İlişkiden sonraki on gün içinde ilk belirtiler kanda yaşandığı için hemen fark edilecek belirgin değişiklikler gözlemlenemeyebilir. Herhangi bir ihtimal söz konusu ise ya da hamilelik şüphesi varsa bir an önce hamilelik testi yaptırılmalıdır. Hamile kalma süreci olağan bir süreç olarak gelişir. İlk ilişkide olmayabileceği gibi birkaç ilişkiden sonra da gerçekleşmeyebilir.

İlk cinsel ilişki denemesinde hamilelik gerçekleşmemesi normal bir durumdur ve eğer böyle bir durum yaşanırsa kişiler kendilerini kötü hissetmemelidir. Bir doktora danışarak doktorun yönlendirmesi ile denemeler yapılmalıdır. Bu süreç uzun olabilir. Günümüz hayat şartları, günlük stresler, beslenme gibi etkiler bu süreci uzatabilir. Bunun dışında sperm ve yumurtanın kaliteleri de önemlidir. Eğer kişiler bebek sahibi olmak istiyorsa ve birkaç cinsel ilişkiye rağmen herhangi bir gebelik belirtisi yoksa doktora danışmak, bu süreci bir doktor kontrolünde ilerletmek de oldukça normal ve hatta olağan bir durumdur.

İlişki sonrası kanama hamilelik belirtisi mi?

Farklı nedenlerden kaynaklı olarak ilk cinsel ilişkiden sonra kanama görülebilir. İlişkiye kaçıncı kez girildiğinin kanama görülmesi ile herhangi bir bağlantısı olmayabilir. Kadındaki hymen adı verilen dokunun hasar görmesinden kaynaklı olan bir kanamanın yaşanması normaldir. Bu dokunun hasar görmesi ilişkinin herhangi bir evresinde yaşanabilen olağan bir durumdur. Kanamanın risk olarak görülebileceği durumlar farklıdır.

Birkaç damla olarak görülen ya da lekelenme şeklinde kendini gösteren kanamalar kısa süreli ise sorun olmayabilir. Ancak bu kanama ya da lekelenmeler birkaç saatten daha uzun yaşanıyorsa bir hastalık belirtisi olabilir. Uzun süreli kanamalar yumurtalıkta kistler ya da benzeri hastalıkların habercisi olarak kendini gösterebilmektedir. Kanamalarla birlikte ağrılar ya da sancılar da olabilir. Bu tür durumlar gerçekleştiğinde risk almamak adına vakit kaybetmeden bir doktora danışılmalıdır. İlişki sonrası kanama hymen kaynaklı olabileceği gibi başka bir rahatsızlığın belirtisi olarak da seyredebilir. Ancak ilişki sonrası kanamanın yerleşme kanaması da olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Hangi nedenden olduğu düşünülürse düşünülsün, ilişki sonrası kanama yaşandıysa mutlaka doktora başvurmak gerekir.



