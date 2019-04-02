Doğum sonrası depresyon nasıl yenilir?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuba Tarhan, doğum sonrası depresyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tarhan, ayrıca oldukça faydalı tavsiyelerini de bizlerle paylaştı. Bu yüzden de çiçeği burnunda bir annenin bazen hüzünlü ürkek hatta mutsuz olduğuna şahit olabiliriz. Doğum sonrası dönemde annelerin tıbbi bakımlarının yanı sıra duygu durumlarının da değerlendirilmesi önemlidir. Zira doğum sonu depresyon azımsanmayacak ölçüde sık görülen ancak anlam verilemediği için göz ardı edilebilen bir durumdur. DOĞUMDAN SONRA ANNELERDE NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER OLUR? Genel olarak doğumdan 2-3 gün kadar sonra annelerin bir kısmında, belirli bir neden ile açıklanamayan endişe veya mutsuzluk hali görülebilir. Anne, çevresindekilere veya bebeğine karşı kızgınlık hissedebilir. Bazen yeme-içme uyuma hatırlama gibi fonksiyonlarında bozulmalar olabilir, bebeğin bakımı konusunda yetersiz hissederek ani ağlama atakları yaşayabilir. Bu süreç genellikle konuya aşina olan yakınları tarafından anneye destek sağlanarak, birkaç gün veya en fazla 2 hafta içinde kendiliğinden geriler ve geçer.

PROFESYONEL YARDIM GEREKEBİLİR Oysa doğum sonrası depresyon zamanlama ve belirti şiddeti açısından daha farklıdır ve çoğunlukla profesyonel yardım gerektirir. Doğumdan hemen saatler sonra hızla düşüş gösteren hormon seviyeleri depresif atağı tetikleyici etken olabilir.

Gebelik öncesi veya gebelik sırasında depresif atak geçirmiş kadınlar da ne yazık ki doğum sonu depresyon açısından daha yüksek risk altında, planlanmamış veya istenmeyen gebelikler doğum sonu depresyon için başlatıcı etken olabilir. HANGİ ETKENLER TETİKLİYOR? Doğumsal hastalıklar veya başka sebeplerle bebeğin hastanede kalış süresi uzamış ise bu durum da anneyi depresyona yatkınlaştırabilir. Doğum sonrası erken dönemde yeterli desteği görememiş olması, annenin kendisini fiziksel açıdan çok yorgun hissetmesi, alışkın olduğu çevreden ayrılmak zorunda kalmış olması ya da sevdiği bir yakınını kaybetmesi de etken olabilir. İlk bakışta her şeyin yolunda gittiği durumlarda bile, kadının annelik sorumluluklarına alışma sürecinde yaşadığı endişe doğum sonu depresyon nedeni olabilir. Tek bir nedenden çok, hastaların birçoğunda birden fazla faktörün bulunduğu görülmektedir.