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Doğumdan sonra diyete ne zaman başlanmalı?

Elif Yaman Elif Yaman
10.05.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde kadınların en büyük sorunlarından biri doğum sonrası kilolarıdır. Bebeğine sağlıkla kavuşan anne, eski fiziğine hızla dönmek ister. Bu ise bazı hastalıkların oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Peki doğum sonrasında diyete ne zaman başlanılmalı?

Gebelik süreci anneyi hem heyecanlandıran hem de fiziken değişimlerin yaşandığı bir süreçtir. Anne karnındaki bebeğin sağlıklı gelişimi için yemek yeme düzenini değiştiren anne adayı, bebeğin büyümesi ile birlikte birtakım kilolar alır. Doğumla beraber alınan kiloların bir kısmı gitse de yeni anne hızlıca eski formuna dönmek isteyebilir. Özellikle lohusalık sürecinde yeni anne kendini güzel hissetmez ve bu karışık duygu durumu ile hatalı diyetlere yönelebilir. Anne ve bebeğin sağlığı için doğum sonrasında kilo verme süreci nasıl ilerlemelidir?

Bebeğin sadece anne sütü alması gerektiği dönem olan, doğumdan sonraki ilk 6 ayda kesinlikle zayıflama diyeti yapılmamalıdır. Bu dönemde bol sıvı tüketilmeli, bunun dışında sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesi gerekir. Fakat bilinenin aksine şeker normalde süt üretimini arttıran bir yiyecek değildir. Temel olarak süt üretimini arttıran sıvıdır. Günde 3 - 3.5 litre sıvı tüketilmesi gerekir. İlk 6 aydan sonra, yani bebeğin hayatına tamamlayıcı besinler girmeye başladıktan sonra, anne çok düşük kalorili olmayan bir beslenme programıyla zayıflamaya başlayabilir.

İLK ALTI AYDAN SONRA KİLO VERME SÜRECİ HIZLANDIRILMALIDIR

Bir annenin günlük süt üretimi için harcadığı kalori 250-300 arasındadır. Doğal olarak emzirme döneminde kilo vermek çok daha kolaydır. İlk 6 ay sadece anne sütü vererek kilo verilebilir, 6 aydan sonra da bir uzman yardımıyla kilo verme süreci hızlanabilir. Emzirmeyen annelerin zayıflama süreci öncelikle günde yarım saat süre ile yapacağı açık hava yürüyüşleri ile desteklenmelidir. Dengeli beslenme ile anne bağışıklığını güçlendirmelidir.

Diyetlerin kesinlikle 1500 kalori altında olmaması gerekir. Her zamanki gibi annenin kan bulguları, yaşam koşulları göz önünde bulundurularak bir diyet programı hazırlanmalıdır. Karbonhidratsız diyet yapılmaması gerekir. Karbonhidrat grubu besinleri beyaz şeker olarak almak yerine, tam buğday, çavdar, bol tahıllı ekmek, bulgur pilavı gibi yiyeceklerden karşılarsak hem daha fazla doygunluk hissedilir, hem süt daha fazla olur, hem de kilo kaybı yağ dokusundan gerçekleşecek şekilde oluşur.

Diyet yaparken nelere dikkat edilmeli?Diyet yaparken nelere dikkat edilmeli?


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