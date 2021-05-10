Doğumdan sonra diyete ne zaman başlanmalı?

Gebelik süreci anneyi hem heyecanlandıran hem de fiziken değişimlerin yaşandığı bir süreçtir. Anne karnındaki bebeğin sağlıklı gelişimi için yemek yeme düzenini değiştiren anne adayı, bebeğin büyümesi ile birlikte birtakım kilolar alır. Doğumla beraber alınan kiloların bir kısmı gitse de yeni anne hızlıca eski formuna dönmek isteyebilir. Özellikle lohusalık sürecinde yeni anne kendini güzel hissetmez ve bu karışık duygu durumu ile hatalı diyetlere yönelebilir. Anne ve bebeğin sağlığı için doğum sonrasında kilo verme süreci nasıl ilerlemelidir?

Bebeğin sadece anne sütü alması gerektiği dönem olan, doğumdan sonraki ilk 6 ayda kesinlikle zayıflama diyeti yapılmamalıdır. Bu dönemde bol sıvı tüketilmeli, bunun dışında sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesi gerekir. Fakat bilinenin aksine şeker normalde süt üretimini arttıran bir yiyecek değildir. Temel olarak süt üretimini arttıran sıvıdır. Günde 3 - 3.5 litre sıvı tüketilmesi gerekir. İlk 6 aydan sonra, yani bebeğin hayatına tamamlayıcı besinler girmeye başladıktan sonra, anne çok düşük kalorili olmayan bir beslenme programıyla zayıflamaya başlayabilir.