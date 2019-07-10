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Doğumdan sonra sakalları çıkan talihsiz kadın: Kocam benden yıllarca tiksindi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 10.07.2019 11:35 | Son Güncelleme

Doğum yaptıktan sonra sakalları çıkan 33 yaşındaki Svetlana Savchenkov, çocuğunu doğurduktan 7 yıl sonra tedavi edilebildi. Kadınları etkileyen en önemli sorunlardan biri olan hirsutizm ile mücadele eden kadın, tedaviden olmadan önce geçen senelerde çok zorluklar yaşadığını, hatta kocasının kendisinden tiksindiğini söyledi.

Doğumdan sonra sakalları çıkan talihsiz kadın: Kocam benden yıllarca tiksindi

Rusya'nın Volgograd kentinden Svetlana Savchenkova'nın hamileliği esnasında yüzünde tüyler çıkmaya başladı, hamilelikten sonra ise bir erkek gibi görünmeye başladı.

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Her beş kadının etkileyen sorunlardan biri olan polikistik over sendromu yaşayan talihsiz kadın tedavi olmadan önce çocuğunun yüzüne dokunmasına izin vermiyor, dışarıda maskeyle dolaşıyordu. Talihsiz kadın bu süreçte kocasının da kendisinden tiksindiğini yanına yaklaşmadığını ifade ediyor. Ve ekliyor: 'Kocamla aramızdaki ilişki bitme noktasına gelmişti. Beni hiç öpmüyor, dokunmuyordu. Durumumuz her yıl daha da kötüye gidiyor, ailemizin parçalanacağından korkuyordum.'

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Yaşadığı problemi tedavi ettirmek için birkaç doktorun kapısını çalan ancak sorunlarından kurtulamayan 33 yaşındaki kadın yardım almak umuduyla Rusya'da yayınlanan bir TV programına çıktı.

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Yaşadığı sorunları programda gözyaşlarıyla anlatan kadın bu süreçte insanlar tarafından zorbalığa uğradığını da söylüyor. TV şovu sayesinde kendisine yüzlerce kişiden yardım eli uzanan Svetlana'ya bir dizi test, seks hormonları ve terapiler uygulandı.

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İşin uzmanları sayesinde tekrar sağlıklı günlerine dönen kadın, sevincini şu sözlerle anlatıyor: ' Artık ev halkından önce uyanıp yüzümü tıtraş etmiyorum. Kocamı kaybedeceğim diye korkmuyorum. Oğluma artık sarılabiliyorum beni öpebiliyor.

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  • Hirsutizm, polikistik over sendromunun (PKOS) sık görülen bir belirtisidir. Polikistik over sendromu her beş kadından birini etkiliyor ve yumurtalıkların işleyişini etkiliyor. Bu kadınlarda yüz, göğüs, sırt kıllanmalarını da beraberinde getiriyor. Sendromun diğer belirtileri ise şöyle: Düzensiz regl ya da hiç regl olmama durumu, hamile kalmakta zorluk, kilo almak, yağlı cilt ve akne, saçların dökülmesi.


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Anahtar Kelimeler:
hirsutizm Svetlana Savchenkova

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