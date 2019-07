Doğumdan sonra sakalları çıkan talihsiz kadın: Kocam benden yıllarca tiksindi

Rusya'nın Volgograd kentinden Svetlana Savchenkova'nın hamileliği esnasında yüzünde tüyler çıkmaya başladı, hamilelikten sonra ise bir erkek gibi görünmeye başladı.

Her beş kadının etkileyen sorunlardan biri olan polikistik over sendromu yaşayan talihsiz kadın tedavi olmadan önce çocuğunun yüzüne dokunmasına izin vermiyor, dışarıda maskeyle dolaşıyordu. Talihsiz kadın bu süreçte kocasının da kendisinden tiksindiğini yanına yaklaşmadığını ifade ediyor. Ve ekliyor: 'Kocamla aramızdaki ilişki bitme noktasına gelmişti. Beni hiç öpmüyor, dokunmuyordu. Durumumuz her yıl daha da kötüye gidiyor, ailemizin parçalanacağından korkuyordum.'

Yaşadığı problemi tedavi ettirmek için birkaç doktorun kapısını çalan ancak sorunlarından kurtulamayan 33 yaşındaki kadın yardım almak umuduyla Rusya'da yayınlanan bir TV programına çıktı.

Yaşadığı sorunları programda gözyaşlarıyla anlatan kadın bu süreçte insanlar tarafından zorbalığa uğradığını da söylüyor. TV şovu sayesinde kendisine yüzlerce kişiden yardım eli uzanan Svetlana'ya bir dizi test, seks hormonları ve terapiler uygulandı.