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    4. Mucize meyve suyu: Günde iki bardak içmek felç ve kalp krizi riskini azaltıyor!

    Mucize meyve suyu: Günde iki bardak içmek felç ve kalp krizi riskini azaltıyor!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    23.04.2024 11:27
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    Meyve suları büyük küçük herkesin sevdiği lezzetli içeceklerden. Bir araştırmaya göre bu meyve suyu birçok ölümcül tıbbi soruna neden bulunan kan basıncını ve kolesterolü düşürmede etkili olabiliyor. Böylelikle hem felç hem de kalp krizi riski azalıyor.

    Sağlık söz konusu olduğunda yediğimiz şeylerin öneminin bilincindeyiz. Diyetimiz, belirli durumlara ilişkin sağlık riskleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Her ne kadar sağlık kurumları ve uzmanlar sağlıklı ve dengeli beslenmeyi sürekli olarak sürdürmenin sağlıklı kalmanın anahtarı olduğu konusunda hemfikir olsalar da, araştırmalar günde sadece iki bardak meyve suyu içmenin bazı ölümcül tıbbi acil durumların olasılığını azaltacak kadar güçlü olabileceğini gösterdi.

    ŞAŞIRTAN ARAŞTIRMA

    Express.co'da yer alan habere göre, bir araştırmaya göre vişne suyu tüketmek felç veya kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltabilir. Bunun nedeni, meyveli içeceğin, kan basıncını ve kolesterolü düşüren ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyan polifenoller adı verilen sağlıklı bitki bileşikleri açısından zengin olmasıdır.

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    Nutrients dergisinde yayınlanan bulgular aynı zamanda bu içeceği tüketenlerin ciddi hastalıkları tetikleyen iltihaplanma ve oksidatif strese daha az eğilimli olduğunu da ortaya çıkardı.

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    Araştırmanın bir parçası olarak ABD'deki Delaware Üniversitesi liderliğindeki bir ekip, vişne suyunun yaşları 65 ile 80 arasında değişen 34 erkek ve kadın üzerindeki etkilerini araştırdı. 12 haftalık bir süre boyunca ya günde 480 ml meyve suyu ya da kontrol içeceği tükettiler. Vişne suyunun “kötü kolesterolü” veya LDL'yi (düşük yoğunluklu lipoprotein) yüzde 11 oranında azalttığı keşfedildi.

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    ABD'deki Delaware Üniversitesi'nde beslenme uzmanı olan baş araştırmacı Dr Sheau Ching Chai şunları söyledi: "Bulgularımız Montmorency vişne suyunun kalp-sağlıklı bir diyete iyi bir katkı olabileceğini gösteriyor. Sonuçta, vişne grubundaki katılımcılar, sistolik kan basıncı ve LDL kolesterolünün yanı sıra, CRP ve MDA biyobelirteçleri de dahil olmak üzere, iltihaplanma ve oksidatif stresi gösteren kandaki belirli maddelerin seviyelerinde daha düşük seviyelere sahipti."

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    Dr Chai, bulguları doğrulamak için daha büyük ve daha uzun takip çalışmaları yapılması çağrısında bulundu. Dr Chai, "Katılımcılarımızın uyum oranı yüzde 94 ile oldukça yüksekti; bu, günde iki kez bir fincan vişne suyunun genel bir diyete kolayca dahil edilebileceğini ve tadını çıkarılabileceğini gösteriyor" diye ekledi.

    Ekşi vişne suyuyla ilgili diğer çalışmalar da içeceğin daha iyi uykuyu desteklemeye yardımcı olabileceğini buldu.

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