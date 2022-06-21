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Doktor eşini öldürüp oğlunu da yaralamıştı! Cezası belli oldu... Bir de tahrik indirimi istedi

21.06.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da geçtiğimiz yıl yaşanan dehşette Mehmet Erdoğan (45), kadın doğum uzmanı olan 9 aylık eşi Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı (47) bıçaklayarak öldürmüş, oğlu A.A.'yu da domuz bağıyla bağlayıp bodrum kara kilitlemişti. Kan donduran cinayete ilişkin görülen davada Erdoğan'ın cezası belli oldu.

Doktor eşini öldürüp oğlunu da yaralamıştı! Cezası belli oldu... Bir de tahrik indirimi istedi

Mehmet Erdoğan, ikinci evliliğini yaptığı, 9 aylık eşi Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı, 9 Mayıs 2021'de Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Erdoğan, cinayetten önce de eşinin ilk evliliğinden olan oğlu A.A.'yı dövüp, domuz bağı ile bağlayarak bodrum kattaki depoya kilitledi. Erdoğan eşine ait otomobille kaçarken, A.A.'nın ellerindeki ipi çözüp dışarı çıkarak yardım istemesi üzerine olay ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan Erdoğan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sonunda Erdoğan hakkında 'eşi kasten öldürme', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından dava açıldı.

"ANNESİNİ ÖYLE GÖRMESİN DİYE ÇOCUĞU ALT KATA İNDİRDİM"

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına sanık Mehmet Erdoğan, Zeynep Erdoğan’ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme, önceki celse mütalaasını açıklayan savcıya söz verdi. Savcı, mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, A.A.'ya karşı eylemleri nedeniyle de 'öldürmeye teşebbüs' ve 'hürriyetten yoksun kılma' suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Savcının görüşüne karşı savunmasını yapan sanık Erdoğan, öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürerek, “Çok pişmanım. Eşimi öldürmek istemedim. Annesini o halde görmesin, diye çocuğu alt kata indirdim. Öldürmek gibi niyetim yoktu" dedi.

"ALDATTI" DİYEREK TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ

Mehmet Erdoğan, eşinin aldattığını söylemesi üzerine kendini kaybettiğini, yaralama kastıyla hareket etiğini de iddia ederek, verilecek cezada tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa ‘eşi kasten öldürme’, ‘öldürmeye teşebbüs’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, cezada hiçbir indirim hükmü uygulamadı. (DHA)

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