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Doktora danışmadan ilaç kullandı: Her şey ters gitti, hayatı karardı!

06.10.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi açıklanmayan 62 yaşındaki adam, doktora danışmadan kullandığı ilaçlar yüzünden hayatı karardı. Aslında idrar yolu enfeksiyonu olan adam doktora gitmek yerine iyi geleceğini düşündüğü bir ilaç almaya başladı. Sadece üç gün kullandığı ilaçlar yüzünden cilt ülseri oldu.

Doktora danışmadan ilaç kullandı: Her şey ters gitti, hayatı karardı!

İdrar yolu enfeksiyonu olan 62 yaşındaki bir adam, bu hastalığa iyi geldiğini düşündüğü ve reçetesiz satılan bir ilacı doktoruna danışmadan aldı. Adamın satın aldığı ilaç, idrar yolu enfeksiyonunun ağrı ve tahrişini tedavi etmek için kullanılan reçetesiz bir ilaçtır. Doktor izni olmadan iki günden fazla kullanılmamalıdır. İlacı üç gün kullanan adam, öncelikle belden aşağısında yoğun sancı yaşamaya başladı.

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HASTALIK MI, YAN ETKİ Mİ?

Üç gün boyunca sekiz tablet kullanan adam yaşadığı semptomlar yüzünden doktora gitti. Belden aşağısı morarmaya ve mavileşmeye başlayan adama cilt ülseri teşhisi konuldu. Enfeksiyon ve Kemoterapi Dergisi'nde yayınlanan vaka raporuna göre, adama semptomlarının idrar yolu enfeksiyonu haplarının yan etkilerinden ziyade hastalık belirtileri olup olmadığını görmek için birkaç test yapıldı.

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Ancak uzmanlar "patolojik bulgu yok", yani ciddi cilt reaksiyonlarının böbrek işlev bozukluğu ve anemi de dahil olmak üzere bu semptomlara neden olabilecek "diğer komplikasyonlarla ilgili olmadığı" anlamına geldiğini söyledi.

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Doktorlar, 62 yaşındaki adamın ilaca verdiği tepkinin alışılmadık bir durum olduğu kanaatinde. Ancak turuncu idrar ve sindirim sisteminizle ilgili sorunlar gibi daha yaygın komplikasyonlar ortaya çıkabilir.


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idrar yolu enfeksiyonu ülser

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