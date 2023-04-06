Doktorların yaşamaz dediği yapışık ikizler hayata tutundu! Tek bedende iki farklı karakter

Amerika'da yaşayan 2017 doğumlu Callie ve Carter, göğüs kemiğinden aşağısı birbirine bağlı olarak dünyaya geldi. 30 yaşındaki anneleri Chelsea Torres, doktorların yüzde beş yaşama şansları olduğunu söylemelerine rağmen, tüm zorluklara meydan okuyan ikizlerin sağlıklı bir şekilde anaokuluna başladıkları söyledi.

AYNI MESANEYİ PAYLAŞIYORLAR

Doktorların Chelsea'yi doğumdan sonra kızlarının hayatlarının ilk birkaç haftasında hayatta kalamayacakları konusunda uyarmasına rağmen, Callie ve Carter altı yıl içinde geliştiler. Kızların her birinin kendi kalbi ve midesi varken, bir karaciğeri, bağırsak yolunu ve mesaneyi paylaşıyorlar. Her biri bir bacağı ve iki kolu kontrol edebilir.

"ONLARA NORMAL DAVRANIN"

"Üst kısımları kendileridir, iki ayrı mideleri vardır ve her şeyin karışmaya başladığı yer bağırsaklardır, alt kısımlarını paylaşırlar." Chelsea'ye göre, kızları diğer küçük kızlar gibi ve her birinin kendine özgü kişilikleri, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyler var.

"İnsanların sadece iki normal çocuk olduklarını bilmelerini istiyorum. Alışılmadık bir durumdalar, ama onlara normal davranın. Diğer çocuklar gibi davranılmayı seviyorlar çünkü öyleler. Okuldalar, fizik tedaviye gidiyorlar, normal aktiviteler yapıyorlar, bisiklete biniyorlar.'"

"KENDİ ZAMANLARINI VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Chelsea, Today programına Callie'nin 'gerçekten kız gibi' olduğunu, Carter'ın ise tam tersi karakterde olduğunu açıkladı. Ve her kardeş gibi onlar da bazen birbirlerinden sıkılıyorlar. "Birbirlerine sıkışmış gibi olsalar da onlara kendi zamanlarını vermeye çalışıyoruz," dedi ve yalnız kalmaya ihtiyaçları olduğunu söylerlerse onlara kulaklık takacaklarını ve tabletlerinden TV izlemelerine izin vereceklerini sözlerine ekledi. "Callie ve Carter bir araya getirilmiş iki birey olsalar da, onların ayrı ayrı çocuklar olduğunu unutmamalısınız."

KIYAFET BULMAKTA ZORLANIYORLAR

Kızlar artık tamamen sağlıklı ve dolaşmak için tekerlekli sandalye kullanıyorlar. Şu anda fizik tedavi ile hareketlerini koordine ederek yürümeyi öğreniyorlar. Chelsea, en zor kısmın alışılmadık durumlarına uyan kıyafetler bulmak olduğunu söyledi. İki giysiyi kesip birbirine dikerek giyecekleri şeyler yapması gerekiyor.

BEBEKKEN FOTOĞRAF ÇEKEN İNSANLARDAN SAKLIYORDU

Chelsea, yapışık ikizler hakkında farkındalık yaratmak için çok çalışıyor. Artık kızlarının hikayesi hakkında çok açık olsa da, onlar hakkında bu kadar rahat konuşmasının biraz zaman aldığını belirtiyor. Today programına, insanların onlara baktığını fark etmeye başladıktan sonra, ilk başta kızlarını dışarıdayken bir battaniyenin altına sakladığını itiraf etti. "Onlar bebekken benim için zordu. İnsanlar bakıp fotoğraf çekerdi. Aslında birinin telefonunu kırdım. Onları saklamak daha kolaydı." dedi.

AYIRMA AMELİYATININ RİSKLİ OLACAĞINI SÖYLEDİLER

Chelsea, 2016'da yapışık ikizlere hamile olduğunu ilk öğrendiğinde, 'harap olduğunu' söyledi. Ama hamileliği bitirmek aklının ucundan bile geçmemişti. "Kesinlikle bebekleri tutmak istedim, en başından beri onları tutmak istediğimi biliyordum" dedi. 36. haftada sezaryen oldu ve kızlar Ocak 2017'de doğdu. İlk plan onları ayırmak için ameliyat olmak olsa da doktorlar bunun çok riskli olacağını söylediler.

Doğumdan sonra beş hafta gözlem altında kaldılar. "Doktorlar, 'Onlarda bir sorun yok, mükemmeller, sağlıklılar, onları eve götürün ve normal çocuklar gibi davranın' dediler." dediğini belirtti.

"BAŞKA BİR YAŞAM BİÇİMİ BİLMİYORLAR"

Kızlardan hiçbiri ayrılmaya ilgi göstermedi ve Chelsea Today'e ameliyatın 'son derece riskli' olacağını söyledi. Ancak, ikizlerin istediği bir şeyse gelecekte araştırmaya açık olduğunu da sözlerine ekledi. "Başka bir yaşam biçimi bilmiyorlar," diye açıkladı. "İnsanlar ayrılmak isteyip istemediklerini sorduklarında, ne olduğunu anlamıyorlar.

"Ayrılmak istediklerini söylerlerse, çabalarız. Şimdilik, benim seçimim değil. Bu çok tehlikeli bir ameliyat, onları ayırma kararı benim seçimim değil."

