Doktorun feci sonu yakınlarını kahretmişti! Ataşehir'deki kazada acı detay ortaya çıktı: Annesi ve babasını beklerken...

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan, talihsiz kazada hayatını kaybeden doktor Buğra Kaan Yücebaş'ın yengesi Aslı Durlanık'ın gözyaşları içinde sarf ettiği sözler kahretti. Yenge Durlanık, yeğeni için "Kuzu gibiydi, kimseyi incitmeyen... Ölüm hiç yakışmadı ona" diye konuştu. Öte yandan kazaya karışan kamyonet şoförünün olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü. İşte acı olayın tüm ayrıntıları...

ÖNCE TAKSİYE, SONRA KALDIRIMDA BEKLEYENLERE ÇARPTI

Kaza, Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı caddesinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen 34 FTG 740 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarındaki taksiye çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen 2 kişiye çarptı. Kazada kaldırımdaki yayalardan Samet Şenelen yaralanırken, doktor Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonet şoförünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

AİLESİNİ BEKLİYORMUŞ

Kaza yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin Buğra Kaan Yücebaş olduğu tespit edildi. Yücebaş'ın dükkanın önünde anne ve babasını beklerken kamyonetin çarptığı belirtildi.

ÖLEN DOKTORUN YENGESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kaza haberini alarak olay yerinde gelen yengesi Aslı Durlanık gözyaşlarına boğuldu.

Kazayı telefona babasından öğrendiğini anlatan Aslı Durlanık "Buğramızı kaybettik. Anne baba burayı işletiyorlardı. O da yardımcı oluyordu. Kuzu gibiydi, çok tatlıydı. Hiç kimseyi incitmezdi. Ölüm yakışmadı ona." dedi.

Kazada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Buğra Kaan Yücebaş’ın Acil Serviste Pratisyen Hekim olarak görev yaptığı öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

(DHA)

