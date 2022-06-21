Dokunan yanıyor: Yanlış yaparsanız yara içinde kalırsınız! Doğru kullanırsanız faydaları inanılmaz

Dev tavşancıl otu, her ne kadar uzaktan bakıldığında çoğu bitki gibi göze güzel gelse de yanlış temas edildiğinde cildi çok ciddi şekilde tahrip ediyor. Son dönemde İngiltere’de birçok kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan dev tavşancılotu ülkemizde de bulunmaktadır. Ciltte korkunç yanıkların oluşmasına neden olan dev tavşancılotu dikkat edilmezse körlüğe bile neden olabilir. Olur da dev tavşancıl otuyla temas ederseniz sakın güneşe çıkmayın!

İSTİLACI BİTKİ DEV TAVŞANCIL OTU

Dev tavşancılotunun kökeni Avrasya olup, ilkbahardan sonbahara kadar hızlı bir şekilde yayılmasıyla biliniyor. Beyaz çiçekleriyle masum görünen bu otun en büyük tehlikesi ise temas etmeniz halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmesi.

AĞRI 48 SAATE KADAR SÜREBİLİR

Bu bitkinin özü ışıkla (doğal veya yapay UV ışınları) aktive olan toksinler içeriyor. Yani bitkiye dokunduktan sonra ışığa maruz kalındığında aktive olan bitki özü, ciltte ciddi yanıklara ve lezyonlara neden oluyor. Öyle ki yaşanan ağrı 48 saate kadar sürebiliyor.

Nemli toprağı seven tavşancıl otuna Türkiye'de de başta Karadeniz olmak üzere pek çok bölgede rastlanabiliyor. Bu ciddi reaksiyonların bitkinin yapraklarında, köklerinde, gövdelerinde, çiçeklerinde ve tohumlarında bulunan 'furanokumarin' denen maddenin türevlerinden kaynaklanıyor.

DEV TAVŞANCILOTU FAYDALARI

Uzmanların uyarılarına göre, zararlı olan kök kısmının tüketilmemesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Yararlı olan çiçekli kısmından isteğe bağlı şekilde kullanıldığında pek çok faydasını görebilirsiniz.

Dev tavşancılotu faydaları:

Kök ve yapraklarının sedatif ve afrodizyak etkileri bulunmaktadır.

Vücuttaki gerilimi ve stresi azaltır.

Hazımsızlık ve mide problemlerinin rahatlıkla atlatılmasına yardımcı olmaktadır.

Bağışıklığı güçlendirir.

En bilinen faydalarından biri de kısırlık tedavisine olan katkısıdır. Cinselliği artırıcı etkisi olan tavşancıl otu, kısırlık tedavisinde kullanılacaksa mutlaka doktora sorarak tüketilmelidir.

Bitkinin kök ve yaprakları aynı zamanda bronşit ve larenjit gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Fakat doğadan kendi başınıza toplayarak hazırladığınız bitkiyi doğrudan kullanmamanız önerilmektedir.

DEV TAVŞANCIL OTU YAN ETKİLERİ

Uzun yıllardır hastalıkları tedavi etmek amacıyla kullanılan dev tavşancıl otu bitkisinin, yanlış kullanımda bazı rahatsızlıklara yol açtığı konusunda uyarıda bulunuyor. İnsan derisi ile temas eden bitki özsuyu, kabarcıklara, kızarıklıklara ve bazı alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor.



