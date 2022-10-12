Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Cep telefonunuzu pirinçle kurutabileceğinizi zaten biliyorsunuz. Yani pirinç, nemi emebiliyor. Bazı kişiler dolaba henüz iyice kurumamış giysiler koymuş olabilir. Bu da gardırobun küf kokmasına neden olabilir.

Pirinç nemi emme özelliğine sahip olduğundan, havanın temiz kalmasını istiyorsanız pirincin üzerine birkaç damla esans yağı damlatıp dolaba koyabilirsiniz. Bu gardırobunuzun güzel kokmasını sağlayacaktır. Artık pahalı parfüm torbalarına veya oda spreylerine çok fazla para harcamanıza gerek yok. Ayrıca istediğiniz kokuyu da seçebilirsiniz. Peki bu gardırop deodorantı nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç, uçucu yağlar, 1 parça bez ve lastik bant veya boyunluk.

YAPILIŞI

Pirinci 15-20 damla uçucu yağ ile karıştırın ve küçük bir kâseye koyun.

Kâseyi bir bez veya eski bir tişörtle örtün ve kâsenin etrafına bir lastik veya ip sarın.

Kâseyi kötü kokan bir yere, dolaba veya bir odaya yerleştirin. Evcil hayvanlardan ve çocuklardan uzak tutun.

Hazırladığınız kokulu pirinç 2-3 ay kullanılabilir ancak esmer pirinç kullandıysanız, daha çabuk bozulacağını da hatırlatmak isteriz.

Pirincin yarattığı mucize sadece bu değil...



