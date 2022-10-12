KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

12.10.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pirincin kendisi, pişmiş halinden daha faydalıdır. Çünkü cep telefonunuz ıslandığında onu kurtarmak başta olmak üzere, birçok şey yapılabilir. Bu yazıda pirincin başka neler yapabileceğine bakacağız. Mesela elbise dolabımıza neden pirinç koymalıyız? Haydi, bir fincan pirincin neler yapabileceğine bir göz atalım. Mesela havayı temizler ve gardıropta küf oluşumunu engeller. Nasıl mı? İşte yanıtı...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Cep telefonunuzu pirinçle kurutabileceğinizi zaten biliyorsunuz. Yani pirinç, nemi emebiliyor. Bazı kişiler dolaba henüz iyice kurumamış giysiler koymuş olabilir. Bu da gardırobun küf kokmasına neden olabilir.

iStock-597643024

Pirinç nemi emme özelliğine sahip olduğundan, havanın temiz kalmasını istiyorsanız pirincin üzerine birkaç damla esans yağı damlatıp dolaba koyabilirsiniz. Bu gardırobunuzun güzel kokmasını sağlayacaktır. Artık pahalı parfüm torbalarına veya oda spreylerine çok fazla para harcamanıza gerek yok. Ayrıca istediğiniz kokuyu da seçebilirsiniz. Peki bu gardırop deodorantı nasıl yapılır?

iStock-1160740403

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç, uçucu yağlar, 1 parça bez ve lastik bant veya boyunluk.

YAPILIŞI

Pirinci 15-20 damla uçucu yağ ile karıştırın ve küçük bir kâseye koyun.

Kâseyi bir bez veya eski bir tişörtle örtün ve kâsenin etrafına bir lastik veya ip sarın.

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyorBu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Kâseyi kötü kokan bir yere, dolaba veya bir odaya yerleştirin. Evcil hayvanlardan ve çocuklardan uzak tutun.

Hazırladığınız kokulu pirinç 2-3 ay kullanılabilir ancak esmer pirinç kullandıysanız, daha çabuk bozulacağını da hatırlatmak isteriz.

Pirincin yarattığı mucize sadece bu değil...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyorBu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor
Anahtar Kelimeler:
Pirinç gardrop Göz eo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

26 yaş küçük eşi güzelliğiyle Instagram'ı salladı!

26 yaş küçük eşi güzelliğiyle Instagram'ı salladı!

Bir skandal daha! Toplantıda yöneticilere erotik film izletip...

Bir skandal daha! Toplantıda yöneticilere erotik film izletip...

Bunu hep yapıyor! Tamamen transparan

Bunu hep yapıyor! Tamamen transparan

Kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Duyanlar şaştı

Kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Duyanlar şaştı

Evi değiştirmeye gerek yok! Rutubet problemlerini çözün

Evi değiştirmeye gerek yok! Rutubet problemlerini çözün

Sakın dökmeyin lavaboyu mahvediyor! Kolayca kurtulmak için...

Sakın dökmeyin lavaboyu mahvediyor! Kolayca kurtulmak için...

İlginizi Çekebilir

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.