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  4. Dolandırıcılar bu kez de Cumhurbaşkanlığı logosunu kullandı

Dolandırıcılar bu kez de Cumhurbaşkanlığı logosunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:41 | Son Güncelleme

İnternette Cumhurbaşkanlığı logosu kullanılarak vatandaşlardan kredi kartı bilgilerini isteyen şahıslar, dolandırıcılıkta yeni bir yönteme başvuruyor.

Dolandırıcılar bu kez de Cumhurbaşkanlığı logosunu kullandı

Dolandırıcılar vatandaşları dolandırmak için inanılmaz yöntemleri denemeye devam ediyor. Bu sefer de Cumhurbaşkanlığı logosunu kullanan dolandırıcılar, vatandaşlardan kredi kartı bilgilerini istiyor. Bir internet sitesinde Cumhurbaşkanlığı logosu kullanan dolandırıcılar, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı adı ile elektrik ve doğalgaz faturalarına yansıtılan TRT payını iade ettiklerini iddia ederek vatandaşlardan kredi kartı numarasını istiyor. Kendilerine para ödeneceğini düşünerek kredi kartı bilgilerini sisteme giren vatandaşlar ise dolandırılıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanlığı logosu dolandırıcılık

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