Dolandırıcılar tüm bilgileri çaldı! Emniyet müdürü şok üstüne şok yaşadı

Emniyet Müdürü A.A., geçen yıl 28 Kasım 2020'de maaş hesabının bulunduğu bankanın mobil uygulamasına 'güvenlik açığı' uyarısı nedeniyle giremedi. Emniyet müdürü, aynı gün, görevi gereği Sivas'a giderken bankadan arayan bir görevlinin 135 bin lira kredi kullandığını söylemesi üzerine bankanın şubesine gitti. A.A., hesabından 61 bin 250 lira başka bir hesaba EFT işlemi yapıldığını ve kendi adına da 135 bin lira kredi kullanıldığını gördü. İşlemleri kendisinin yapmadığını, herhangi bir talimat vermediğini, bankadan da kendisine herhangi bir uyarı gelmediğini söyleyen A.A., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında A.A.'nın cep telefonu incelemeye alındı.

CEP TELEFONUNA 'TRUVA ATI'NI İNDİRMİŞLER

Cep telefonu üzerinde yapılan incelemede, A.A.'nın telefonuna 'yazılımgüncelleme.apk' adı altında program indirildiği, ardından da Android sistem güncellemesi ile çeşitli izinler istendiği belirlendi. 60 farklı virüs tarama motorunda aratılan yazılımın, 24'ü tarafından daha önce tanımlanmış ve sınıflandırıldığı belirlendi. Bu sayede hiç şüphe çekmeden cep telefonları aracılığıyla istenilen kişinin tüm bilgilerine ulaşma ve kullanma izinleri veren virüs programın 'Truva atı' olarak adlandırılan virüs olduğu belirlendi. Bu virüsün kötü amaçlı yazılımları cihaza yükleyerek, dolandırıcılara bir kişinin kendi bilgisayar ya da cep telefonu üzerinden yapabileceği bütün işlemleri yapma yetkisi verdiği tespit edildi. Dolandırıcıların bu şekilde A.A.'nın e-Devlet ve mobil bankacılık sistemine girdikleri, kredi limitlerini yükselttikten sonra bankanın müşteri hizmetlerini aradıkları ve çeşitli talimatlar vererek hesabını boşalttıkları, ardından da işlem kayıtlarını sildikleri belirlendi.