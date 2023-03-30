Dolandırıcılar yine boş durmadı! Seçimi fırsat bildiler, birebir aynısını kopyaladılar

Seçimi fırsat bilen dolandırıcılar, 'seçmen kaydı doğrulama' yalanıyla vurgun yapmaya kalkıştı. O çetenin hedeflerinden biri de Çoşkun Yıldız'dı. Bir siteden e-posta aldı, mailde 'seçmen kaydınızı doğrulamanız gerekiyor' yazıyordu. Yönlendirildiği sitede logosuna kadar her şey tasarlanmıştı ama tamamen hepsi yalandı. Yıldız, o sitede talimatları uygulayınca telefon numarasını yazın kısmını gördüğünde durduğunu ifade ederek, dolandırılmak üzere olduğunu sitede küçük harflerle yazılan bölümü okuyunca fark etti.

"ALTTA BAKTIM MİNİK BİR NOT VAR"

Show Haber'in haberine göre olayla ilgili olarak Yıldız, "Gerçekten 'pes' dedirtecek bir şey. Belki dün onlarca, binlerce kişi bu sitenin mağduru oldu. '2023 seçimleri seçmen kaydı' diye adıma gelen bir mail. Acaba bir dedim adres değişikliği mi oldu? Beni farklı bir sayfaya yönlendirdi. Seçmen kaydınızı doğrulayın diye bir sekme çıktı. YSK'nın logosu biraz silik bir vaziyetteydi. İli seçtim, ilçeyi seçtiğim de otomatik olarak bütün mahalleri de veriyor. Bir şekilde devam ediyorum ama bu devam edişim biraz tereddütlü. 'Cep telefonuzu giriniz' ifadesini gördüm, orada bir durdum. Altta baktım minik bir not var. Ödemekle kalmıyorsunuz, bir de takip etmezseniz sizi üye yapıyorlar." dedi.





