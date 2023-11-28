Dolandırıcıların 4 yöntemi! Son zamanlarda daha da arttı, İletişim Başkanlığı'ndan uyarı geldi: Sakın bu tuzaklara düşmeyin!

Türkiye, günlerdir fenomenlerin kara para aklama girişimleri ve futbolcuların 'fon' vurgunuyla kaybettikleri milyon dolarları konuşurken; İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Değirmenci, son günlerde giderek artan dolandırıcılıklara karşı uyarılarda bulundu.

BU 4 YÖNTEME KARŞI DİKKAT!

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Değirmenci; 'vergi/icra borcu sorgulama ve ödeme' içerikli sahte linkler üzerinden yapılan dolandırıcılık, rezervasyon dolandırıcılığı, çevrim içi alışveriş platformlarının düzenlediği kampanyalar taklit edilerek oluşturulan asılsız içeriklere ve sahte bağlantılarla yapılan dolandırıcılık, kurum ya da kuruluşları taklit ederek “park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız” gibi içeriklerle gerçekleştirilmeye çalışan girişimlere karşı dikkatli olunmasını istedi.

"BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN"

Dijital platformlarda "karşılıksız burs" gibi vaatlerle sahte internet sitelerine yönlendiren asılsız içeriklere aldanılmamasının altını çizen değirmenci, "Sahte siteler üzerinden kişisel ve finansal bilgilerimizi paylaşmamalıyız." uyarısında bulundu.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Değirmenci'nin yaptığı açıklama şöyle:

Dijital mecralarda son günlerde artan bazı dolandırıcılıklara karşın dikkatli olalım!

1- “Vergi/icra borcu sorgulama ve ödeme” içerikli sahte linkler üzerinden yapılan dolandırıcılık!

a- Kaynağını bilmediğimiz mesaj içeriklerinde "ceza ödeme, ceza sorgulama" benzeri ifadelerle iletilen sahte bağlantılara karşı duyarlı olmalıyız.

b- "Vergi - icra borcunuz vardır, son ödeme günü" şeklinde ifadelerle panik ve endişe oluşturmayı amaçlayan asılsız içeriklere itibar etmemeliyiz.

c- Teyit edemediğiniz kaynaklardan gelen mesaj ve e-posta içeriklerindeki şüpheli bağlantılara tıklamamalıyız.

d- Bu ve benzeri işlemlerimizi ilgili kurumlara ait resmi uygulama ve internet sitelerini ya da e-devlet hizmet kapısını kullanarak takip etmeliyiz.

**

2- Rezervasyon Dolandırıcılığı!

a- "Erken rezervasyon indirimi" adı altında sıra dışı kampanyalar ya da indirim vaadi içeriklerine şüpheyle yaklaşmalıyız.

b- Rezervasyonlarımızı resmi internet sayfaları, uygulamaları veya irtibat numaraları aracılığıyla gerçekleştirmeliyiz.

c-Çevrim içi işlemlerle yönlendirme yapılan URL adresinin doğruluğunu teyit etmeliyiz.

**

3- Çevrim içi alışveriş platformlarının düzenlediği kampanyalar taklit edilerek oluşturulan asılsız içeriklere ve sahte bağlantılarla yapılan dolandırıcılık!

a- Yasal firmalar tarafından düzenlenen kampanyalar taklit edilerek "indirim günleri, dev kampanya" gibi içeriklerle paylaşılan bağlantılara karşı duyarlı olmalıyız.

b- Çevrim içi alışverişler için resmi internet sitelerini ve uygulamaları tercih etmeliyiz.

c- Satın alma işlemlerimizde "3D Secure ve sanal kart" gibi güvenli ödeme seçenekleri kullanmalıyız.

**

4- Kurum ya da kuruluşları taklit ederek “park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız” gibi içeriklerle gerçekleştirilmeye çalışılan oltalama girişimlerine DİKKAT edelim!

a- Kimler tarafından bırakıldığı belli olmayan etiketlerdeki QR kodlarını kesinlikle taratmamalıyız.

b- Bu tür ödeme taleplerini resmi kanallar aracılığıyla teyit etmeliyiz.

c- QR kodlar aracılığıyla yönlendirme yapılan platformlarla kişisel ve finansal bilgilerimizi paylaşmamalıyız.

**

Ayrıca;

Dijital platformlarda "karşılıksız burs" gibi vaatlerle sahte internet sitelerine yönlendiren asılsız içeriklere DİKKAT etmeliyiz. Bu tür oltalama amaçlı içeriklere itibar etmemeliyiz!

Sahte siteler üzerinden kişisel ve finansal bilgilerimizi paylaşmamalıyız.

“Numara, kişisel bilgi sorgulama” gibi vaatlerle, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve dolandırıcılık amaçlarıyla oluşturulmuş sahte internet sitelerine de DİKKAT etmeliyiz. Bu tür bağlantıları tıklamamalıyız.





