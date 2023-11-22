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Dikkat, herkesin başına gelebiliyor! Dolandırıcılar tezgahı kurdu, Kara Cuma'yı bekliyor: Sosyal medya alışverişlerine dikkat

22.11.2023 08:37 | Son Güncelleme:
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Kara Cuma, Efsane Cuma, Muhteşem Cuma, Siber Cuma... Her kasım ayında alışveriş yapmak isteyenler kadar dolandırıcıların da iple çektiği indirim dönemi geldi. Bazen sahte siteler üzerinden, bazen kargo mesajlarıyla bazense akla hayale gelmeyecek yöntemlerle vatandaşlar bir anda kendini tuzağa düşmüş buluyor. Uzmanlar alışverişin daha en başında kesinlikle kontrol edilmesi gereken noktaların altını bir bir çizdi: "İnanılmayacak kadar büyük bir indirim söz konusuysa o siteden derhal çıkılmalı."

Dikkat, herkesin başına gelebiliyor! Dolandırıcılar tezgahı kurdu, Kara Cuma'yı bekliyor: Sosyal medya alışverişlerine dikkat

Çok beğendiğiniz ürünü alayım derken kredi kartı bilgilerinizi kaptırabilir, büyük bir indirimden faydalandığınızı düşünürken dolandırıcıların ağına düşebilirsiniz! Herkesin başına gelebilecek mağduriyetler yaşanmaması için uzmanlar Kara Cuma indirimlerine yönelik uyarıda bulundu. İnternet üzerinden alışverişlerde, tanıdık bir site profili de olsa kesinlikle kontrol edilmesi gerekiyor. Sosyal medya alışverişlerinde ise tercih edilmesi önerilen iki ödeme yöntemi bulunuyor.

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Türkiye'de Kara Cuma, Efsane Cuma, Muhteşem Cuma adlarıyla da bilinen Black Friday geldi çattı. Mağazalar 24 Kasım Cuma günü indirimlerini uygulamaya başlayacak. İndirimlerin bazıları günlerce sürecek, ayrıca 27 Kasım Pazartesi ise Siber Pazartesi başlayacak. Sabah'ın haberine göre, bu indirim dönemlerinde siber çeteler sahte, paravan e-ticaret siteleri oluşturarak tüketicileri tuzağa çekmeye çalışıyor.

Bulgular, dolandırıcıların popüler pazar yerlerini, lüks markaları ve mağazaları taklit ederek 2023 yılında 13 milyondan fazla e-mağaza bağlantılı kimlik avı saldırısı gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle vatandaşların alışverişlerde dikkatli olması gerekiyor.

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"KESİNLİKLE KONTROL EDİLMELİ"

Uzmanlar, vatandaşları internet alışverişi yaparken, web sitesinin gerçek olup olmadığının birkaç kez kontrol etmek gerektiği konusunda uyarıyor:

"Sitenin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir.

Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli. Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir. Yazıyorsa sitenin altındaki altyapı sağlayıcı firma ismine bakılabilir."

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SOSYAL MEDYA ALIŞVERİŞLERİNE DİKKAT

Ayrıca her ne sebeple olursa olsun, telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemesi gerektiğinin altı çiziliyor. Uzmanlar, "Sosyal medya üzerinden alışveriş yapılacaksa ya kapıda ödeme seçeneği tercih edilmeli ya da sanal kart kullanılmalı. İnanılmayacak kadar büyük bir indirim söz konusuysa o siteden derhal çıkılmalı" tavsiyesinde bulunuyor.

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SAHTE İNDİRİM KUPONLARI VE HEDİYE ÇEKLERİ

e-Ticaret sitelerinden alışveriş yapan bazı tüketicilerin, "Süper/Şahane/Efsane Cuma" olarak ifade edilen kampanya dönemlerinde daha da artan "indirim kuponu" ve "bedava hediye çeki" vaatleriyle bazı özel bilgiler ile kredi kartı şifreleri ele geçiriliyor.

Tüketicilerin bu dönemlerde alışverişe olan ilgisini tespit eden dolandırıcıların "Formu doldurun, X mağazasından yüzde 50 indirim kazanın" ya da "Bedava ürün kazanmak için telefonunuza gelen kodu girin" şeklinde mesajlar gönderdiği, bazı vatandaşların bu yolla özel ve kredi kartı bilgilerinin çalınabildiği kaydedildi.

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KARGO MESAJI ATIP BİLGİLERİ ELE GEÇİRİYORLAR

Sahte kargo takip mesajları da öne çıkan dolandırma yöntemlerinden biri. Ünlü e-ticaret sitelerini veya teslimat firmalarını taklit ederek vatandaşa mesajlar gönderiyorlar. Bu mesajlardaki bağlantılara tıklamak, kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesine yol açabiliyor. TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO'su Cenk Çiğdemli, "İndirim dönemlerinde siber çeteler sahte, paravan e-ticaret siteleri oluşturarak tüketicileri tuzağa çekmeye çalışıyor" dedi.

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dolandırıcılık Efsane Cuma kara cuma
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