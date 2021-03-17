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  4. Dolandırıcılıktan kırmızı bültenle aranan İranlı Şişli'de yakalandı

Dolandırıcılıktan kırmızı bültenle aranan İranlı Şişli'de yakalandı

17.03.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Dolandırıcılıktan kırmızı bültenle aranan İranlı Şişli'de yakalandı

Şişli'de, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Azerbaycan ile İran'da gayrimenkul dolandırıcılığı yaptığı belirlenen İran uyruklu şüpheli Farzad F. (41) yakalandı. Kimseyi dolandırmadığını söylediği öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Azerbaycan ve İran'da gayrimenkul dolandırıcılığı yaptığı belirlenen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Farzad F.'nin adresini tespit etti. Polis ekipleri, şüpheliyi Şişli'de ikamet ettiği adreste yakaladı.

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Şüphelinin emniyetteki sözlü ifadesinde, "Ben o ülkelerde çok fazla inşaat işi yaptım. Herkese yaptıklarımı teslim ettim. Kimseyi de dolandırmadım." dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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dolandırıcılık

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