Dolandırıcısına trafikte seyir halindeyken rastladı! Yalova'da aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler: "Kaza yaptırarak kurtulmak istiyorlar"

Yalova'da nefes kesen takip sırasında iki aracın yaptığı manevralar trafikteki sürücülerin can sağlığını tehlikeye attı. Araç kamerasına yansıyan o görüntülerin ardından, kovalayan araçtaki vatandaşın avukatı olduğunu belirten bir kişi "Şahıslar onlar olduğunu anladığı için kaçmaya çalışıyor sonra da kaza yaptırarak kurtulmak istiyorlar" dedi.

DOLANDIRICILARINA RASTLADI

Filmleri aratmayan takip, Yalova'nın Altınova ilçesi yakınlarında Osmangazi Köprüsü'ne metreler kala yaşandı. İddiaya göre, otoyolda ilerleyen otomobil sürücüsü, daha önce kendisini dolandıran kişileri seyir halindeki otomobilde görerek takibe başladı.

ÖNCE DURDU, SONRA TEKRAR GAZLADI

Takip edildiğini anlayan mavi renkli otomobilin sürücüsü ise yol vermemek için otoyolda manevralar yaptı. Kaza riski atlatan araçlar, gişeleri geçtikten sonra yol kenarında durdu. Sürücülerin aralarında konuşması ve mavi renkli otomobilin hızla hareket etmesiyle birlikte otoyolda yaşanan kovalamaca araç kamerasına yansıdı.

"KAZA YAPTIRARAK KURTULMAK İSTİYORLAR"

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca takip yapan otomobil sürücüsünün avukatı olduğunu belirten kişi, paylaşılan görüntülerle ilgili yazılı açıklama yaparak şunları ifade etti:

"Bununla ilgili adli süreç de başlatıldı. Mavi arabadaki şahıslar müvekkilimi tatile giderken 2 gün önce dolandırdılar. Dönüş yolunda adamlarla karşılaşınca polisi arayıp aracı takip ediyorlar, bu sırada durdurmaya çalışıyorlar. Ancak şahıslar onlar olduğunu anladığı için kaçmaya çalışıyor sonra da kaza yaptırarak kurtulmak istiyorlar."

(DHA)

