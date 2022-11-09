Dolmabahçe Sarayı saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri

Yarın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü. Bununla birlikte, Dolmabahçe Sarayı'nın açılış ve kapanış saatleri, konumu araştırılmaya başlandı. Peki Dolmabahçe Sarayı saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri!
Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım'da saat 09.00'da açılacak ve 16.00'da kapanacak.
Dolmabahçe Sarayı İstanbul Beşiktaş'ta yer alıyor. Marmara Denizi'nden Boğaziçi'ne deniz yoluyla girişte sol kıyıda, Üsküdar ve Kuzguncuk'un karşısında bulunuyor.
Dolmabahçe Sarayı birçok padişaha ev sahipliği yaptı. Mustafa Kemal Atatürk, 1927-1938 yılları arasında aralıklı olarak Dolmabahçe Sarayı'nda kaldı. Çalışmalarını buradan yürüten Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.