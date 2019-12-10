DOLMUŞTA İKİ KADINA CİNSEL TACİZE 10 AY HAPİS CEZASI

Özden ATİK- Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY-Taksim dolmuşunda 2 Haziran 2019 tarihinde cinsel tacize maruz kaldıkları iddiasıyla iki kadının şikayetçi olduğu davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Tutuksuz olarak yargılanan sanık Muaz K., kadınlara bakarak mastürbasyon yaptığı iddiasıyla 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkındaki bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verildi.

İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Muaz K. katıldı. Müşteki kadınlar Sueda G. ve Begüm E. ile avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"EVLİYİM, 4 ÇOCUĞUM VAR, TACİZ KASTI İLE HAREKET ETMEDİM"

Sanık Muaz K. savunmasında, "Dolmuş içerisinde uyuyordum. Uyku sersemiydim. Kasıklarım kaşınıyordu ve kasıklarımı kaşıdım. Toplum içinde böyle bir harekette bulunmamalıydım. Kesinlikle mastürbasyon yapmadım. Müştekilere karşı sözlü tacizde bulunmadım. Taciz kastı ile hareket etmedim. Çevremde sevilen biriyim. Bugüne kadar hiç suç işlemedim. Evliyim ve 4 çocuğum var" dedi.