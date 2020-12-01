Dolunayın etkileri... 1 Aralık 2020 Salı günlük burçların yorumları!

Ay tutulması yaşanacak... Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 1 Aralık 2020 Salı günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
1 Aralık burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Salı burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 1 Aralık günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün iş veya özel hayatınızla ilgili kararsızlık, ikilemler içinde olabilirsiniz. Varsayımlar, şüpheler, vesveseler artabilir. Önemli kararlar almak adına aceleci olmamalı, zihnin peşinden sürüklenmemeli.
Bugün ilişkiler ve ortaklıklarda iletişim krizlerine dikkat etmeli. Yanlış anlama ve anlaşılmalar olabilir. Zihni sakinleştirmeye, gerilimlerden kaçınmaya çalışmalı. Ufak meseleler büyüyebilir. Küçük harcamalar yapabilirsiniz.
Bugün iş veya özel hayatınızda karar alırken, harekete geçerken kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Yarım kalan iş ve konularınızı tamamlayabilir, sonuçlandırabilirsiniz. Beden sağlığıyla ilgili özenli olmalı. Sınavlar ve sorumluluklarla ilgili stresler olabilir.
Bugün iç huzursuzluk ve gerilim hali olabilir. Konfor alanınızda kalmak, güvendiğiniz ilişkiler içinde olmak daha huzurlu hissettirebilir. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde ise sorgulama, şüphe gibi durumlar çalışabilir.
Bugün geleceğe yönelik sorgulamalar, hayatınızı gözden geçirme hali, bazı ilişkilerde kararsızlıklarınız olabilir. Bilinçaltı konuları su yüzüne çıkabilir. Ev içinde düzen ve temizlik, değişiklikler daha iyi hissettirebilir.
Bugün zihin, akıl ve mantık duyguları baskılayabilir. Daha sorgulayıcı, meraklı veya şüpheci olabilirsiniz. Takıntı durumlarına dikkat etmeli, korku ve inat gibi tuzaklara düşmemelisiniz. Kaygılardan ve vesveselerden uzaklaşma adına ibadet, meditasyon, zihni oyalayan çalışmalar ve kısa yürüyüşler iyi gelecektir.
Bugün finansal hatalara karşı dikkatli olmalı, harcama ve yatırımlarda detaylı planlamalar yapmalısınız. Öz değerinizle ilgili sorgulamalara düşmemeli. Karşınızdaki kişilere, topluma ve insanların düşüncelerine fazlaca odaklanmak kendi değerinizi düşürmenize neden olabilir.
Bugün stres hali, merak ve sorgulamalar, ikilemler ve aklın duyguları bastırması söz konusu olabilir. Daha gerçekçi olmak, daha akılcı hareket etmek isteyebilirsiniz. İlişkilerle veya geleceğinizle ilgili takıntı ve umutsuzluklardan kaçınmalısınız.
Bugün uyku düzensizlikleri ve etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Bugünlerdeki rüyalarınız bilinçaltı kaynaklı olabilir. Zihinsel bir sıkışıklık hali olabilir. Karmaşık bir konuyu çözmek adına kafa yorabilirsiniz. Doğru noktalarda yüzeysel olmak, ana göre hareket etmek ve takılı kalmamak gerekli.
Bugün arkadaşlık ilişkilerinde ve sosyal çevrenizle ilişkilerde anlaşmazlık, uyumsuzluk veya iletişim kopuklukları olabilir. Şartları zorlamamak ve akışta kalmak daha faydalı olacaktır. Gün içinde dağınıklıklar, tembellik ve dikkat dağınıklığı olabilir.
Bugün akışta kalmak ve kontrolü bırakmak daha keyifli bir gün geçirmenizi sağlayacaktır. Çocuklarınıza odaklanabilir, sevdiklerinizle sohbet ederek daha huzurlu hissedebilirsiniz. Geleceğe dair sorgulama ve stres hali olabilir.
Bugün dağınıklık veya koşturmaca hali olabilir. Aile ilişkileri, evinizle ilgili konular ön planda olabilir. Yakın çevrenizle bir arada olabilirsiniz. Stres ve vesveselerden kaçınmaya gayret etmeli.
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