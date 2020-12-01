Dolunayın etkileri... 1 Aralık 2020 Salı günlük burçların yorumları!

Ay tutulması yaşanacak... Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 1 Aralık 2020 Salı günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın. Aylık Burç Yorumları Aralık 2020... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Günlük Burç Yorumları (1 Aralık 2020 Salı ) 1 Aralık burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Salı burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 1 Aralık günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

30 Kasım - 6 Aralık 2020 haftalık burç yorumu... Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Koç Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün iş veya özel hayatınızla ilgili kararsızlık, ikilemler içinde olabilirsiniz. Varsayımlar, şüpheler, vesveseler artabilir. Önemli kararlar almak adına aceleci olmamalı, zihnin peşinden sürüklenmemeli. Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün ilişkiler ve ortaklıklarda iletişim krizlerine dikkat etmeli. Yanlış anlama ve anlaşılmalar olabilir. Zihni sakinleştirmeye, gerilimlerden kaçınmaya çalışmalı. Ufak meseleler büyüyebilir. Küçük harcamalar yapabilirsiniz. İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün iş veya özel hayatınızda karar alırken, harekete geçerken kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Yarım kalan iş ve konularınızı tamamlayabilir, sonuçlandırabilirsiniz. Beden sağlığıyla ilgili özenli olmalı. Sınavlar ve sorumluluklarla ilgili stresler olabilir. Aylık Burç Yorumları Aralık 2020... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün iç huzursuzluk ve gerilim hali olabilir. Konfor alanınızda kalmak, güvendiğiniz ilişkiler içinde olmak daha huzurlu hissettirebilir. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde ise sorgulama, şüphe gibi durumlar çalışabilir. Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün geleceğe yönelik sorgulamalar, hayatınızı gözden geçirme hali, bazı ilişkilerde kararsızlıklarınız olabilir. Bilinçaltı konuları su yüzüne çıkabilir. Ev içinde düzen ve temizlik, değişiklikler daha iyi hissettirebilir.