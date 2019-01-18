Don Giovanni Operası yeniden sahnede

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin, geçen sezon prömiyeri yapılan Wolfgang Amadeus Mozart'ın iki perdelik Don Giovanni Operası'nı 31 Ocak'tan itibaren sahneleyeceği bildirildi.

İZDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İspanyol şair-oyun yazarı Tirso de Molina'nın halk masalından oyunlaştırdığı Don Juan adlı eserden alınarak İtalyan Lorenzo Da Ponte tarafından librettosu hazırlanan Don Giovanni, İzmir'de orkestra şefi Naci Özgüç yönetiminde, Mehmet Can El'in rejisi ile sahnelenecek.

Dekorları Tayfun Çebi, kostümleri Gülay Korkut Dinç tarafından tasarlanan eser için koroyu Costantino Petridis hazırladı.

Işık tasarımcılığını Müfit Özbek üstlendiği eserin koreografisi Şebnem Şenel'e, video tasarımları ise Ahmet Şeren’e ait.

Don Giovanni, bu sezon, 31 Ocak, 2, 4 ve 14 Şubat ile 7 ve 9 Mart'ta İzmirli opera severlerin izlenimine sunulacak.

