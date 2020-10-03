Donald Trump’ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi!

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs testinin pozitif çıktığını tüm dünya ile paylaşmıştı. Yaşanan bu önemli gelişmenin ardından Donald Trump’ın hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberler, insanların çok daha merak duymasına neden olmuştu. Bu nedenle tüm dünya tarafından Trump sağlık durumu nasıl sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sosyal medyada Donald Trump öldü mü ve iyileşti mi şeklinde insanlar tarafından sorular da soruluyor. Son olarak konuyla ilgili güncel bir gelişme yaşandı. Trump’ın doktoru Sean Conley, sağlık durumuyla ilgili olarak basın açıklaması yaptı. Peki, Donald Trump’ın sağlık durumu nasıl? Donald Trump iyileşti mi? İşte detaylar...

DONALD TRUMP SAĞLIK DURUMU

Yaptığı basın açıklamasında Conley, Başkan’ın sağlığının iyiye gittiğini ve kendisinin en gelişmiş izleme ve ihtiyaç duyabileceği her türlü bakımı sağlamak adına bir önlem olarak Başkan’ı Walter Reed’e götürmeyi tavsiye ettiğini söyledi. Trump’ın tedavisinin 5 gün süreceğini ve 2 gündür ateşi olduğunu ama ateşinin düştüğünü belirtti. Böylece Donald Trump hastanede mi sorusu da bir kez daha netlik kazanmış oldu. Başkan’ın sağlığının iyiye gittiğini söyleyen Conley, Trump’ın koronavirüs hastalığı veya tedavi kaynaklı bir komplikasyon yaşamaması için yakından takip edildiğini aktardı.