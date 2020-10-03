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Donald Trump’ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 20:12 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüse yakalandığını duyurması dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Şimdi, tüm dünya Donald Trump sağlık durumu ile ilgili yapılacak açıklamaları bekliyor. Son olarak Donald Trump’ın doktoru Sean Conley, Trump sağlık durumu nasıl konusunda açıklama yaptı. Peki, Donald Trump’ın sağlık durumu nasıl? Trump iyileşti mi? Trump hastanede mi? İşte tüm detaylar…

Donald Trump’ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi!

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs testinin pozitif çıktığını tüm dünya ile paylaşmıştı. Yaşanan bu önemli gelişmenin ardından Donald Trump’ın hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberler, insanların çok daha merak duymasına neden olmuştu. Bu nedenle tüm dünya tarafından Trump sağlık durumu nasıl sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sosyal medyada Donald Trump öldü mü ve iyileşti mi şeklinde insanlar tarafından sorular da soruluyor. Son olarak konuyla ilgili güncel bir gelişme yaşandı. Trump’ın doktoru Sean Conley, sağlık durumuyla ilgili olarak basın açıklaması yaptı. Peki, Donald Trump’ın sağlık durumu nasıl? Donald Trump iyileşti mi? İşte detaylar...

DONALD TRUMP SAĞLIK DURUMU

Yaptığı basın açıklamasında Conley, Başkan’ın sağlığının iyiye gittiğini ve kendisinin en gelişmiş izleme ve ihtiyaç duyabileceği her türlü bakımı sağlamak adına bir önlem olarak Başkan’ı Walter Reed’e götürmeyi tavsiye ettiğini söyledi. Trump’ın tedavisinin 5 gün süreceğini ve 2 gündür ateşi olduğunu ama ateşinin düştüğünü belirtti. Böylece Donald Trump hastanede mi sorusu da bir kez daha netlik kazanmış oldu. Başkan’ın sağlığının iyiye gittiğini söyleyen Conley, Trump’ın koronavirüs hastalığı veya tedavi kaynaklı bir komplikasyon yaşamaması için yakından takip edildiğini aktardı.

Ruh halinin de son derece iyi olduğunu ve oksijen maskesine bağlı olmadığını söyleyen Conley, Trump’ın nefes almada veya yürümede güçlük çekmediğini ekledi. Donald Trump sağlık durumu hakkında detaylı bilgi veren doktorları, tedavinin 5 gün süreceğini ve 2 gün ateşi olduğunu ama ateşinin düştüğünü de belirtti. Donald Trump sağlık durumuyla ilgili meraklı bekleyiş sürerken insanlar ABD Başkanı’nın yaşını da merak ediyor. Bu nedenle Trump kaç yaşında sorusu da sıklıkla soruluyor.

DONALD TRUMP KAÇ YAŞINDA?

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavisi devam eden Donald Trump ile ilgili olarak yaşı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. ABD Başkanı, 14 Haziran 1946 doğumlu. Dolayısıyla Trump yaş olarak şu anda 74 yaşında.

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