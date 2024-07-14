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Donald Trump, suikast girişiminden saatler sonra görüntülendi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.07.2024 11:54
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ABD eski Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, suikast girişimine uğradı. Kulağından yaralanan ve sağlık durumu iyi olan Trump, söz konusu saldırıdan saatler sonra özel jetinden inerken görüldü.

Donald Trump, suikast girişiminden saatler sonra görüntülendi

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik Pensilvanya'daki miting sırasında suikast girişimi düzendi. Kulağından vurulan Trump, saldırıdan saatler sonra görüntülendi.

Donald Trump, vurulduktan saatler sonra özel jetinden inerken görüldü.

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NE OLMUŞTU?

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

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Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

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FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

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