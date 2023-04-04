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Donald Trump tutuklandı mı? Donald Trump kimdir, kaç yaşında ve neden tutuklandı?

04.04.2023 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Donald Trump'ın tutuklanma nedeni merak konusu oldu. ABD’nin eski başkanı Donald Trump tutuklandı ve yargılanmak üzere Manhattan Ceza Mahkemesi’ne geldi. Trump, mahkeme girişinde aracından indikten sonra destekçilerini elini havaya kaldırarak selamladı. Peki, Donald Trump kimdir, kaç yaşında ve neden tutuklandı?

Donald Trump tutuklandı mı? Donald Trump kimdir, kaç yaşında ve neden tutuklandı?

Donal Trump olayı son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında açılan 'sus payı' davası kapsamında tutuklandı. Amerikan basınına konuşan kaynaklar dosyada 130 bin dolarlık sus payı ödemesiyle ilişkili 20’den fazla suç isnatı olduğunu belirtti. Peki, Donald Trump olayı ne? Eski Başkan Donald Trump neden tutuklandı?

DONALD TRUMP NEDEN TUTUKLANDI?

2024 Başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Trump, tarihte bir ceza davasıyla karşı karşıya kalan ilk ABD başkanı oldu. Manhattan’daki mahkemede Trump’a, yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'a 'sus payı' ödenmesi sırasında ticari kayıtları tahrif ettiği iddiası soruldu.

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ABD’de bir kişiye sahip olduğu bilgileri gizli tutması için ödeme yapmak suç değil. Ancak Trump’ın bu ödemeyi “yasal masraflar” olarak kaydettirmesi sahtekârlık sayılıyor. Ayrıca ödemenin Trump’ın başkan seçilmesinden kısa süre önce yapılması, seçmen tercihini etkileyebilecek bilginin gizlenmesini önleyen ilgili seçim yasasının ihlali sayılıyor.

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New York eyalet kuralları gereği sanık ilk duruşmaya çıkmadan iddianamenin tüm detayları açıklanmayacak olsa da Amerikan basınına konuşan kaynaklar dosyada 130 bin dolarlık sus payı ödemesiyle ilişkili 20’den fazla suç isnatı olduğunu belirtti. Kararın duyulması sonrası Trump’ın New York’ta ikamet ettiği oteli ve Florida’daki evi önünde toplanan az sayıda destekçisi eski Başkan lehine gösteri yaptı.

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DONALD TRUMP KİMDİR?

Donald John Trump 14 Haziran 1946'da doğdu. 2017-2021 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı olarak görev yapmış Amerikalı siyasetçi ve iş insanıdır. 8 Kasım 2016 tarihinde yapılan 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partinin adayı olarak girmiş, Hillary Clinton'dan yaklaşık 3 milyon oy geride kalmasına rağmen, Amerika'nın seçiciler heyeti metoduna göre başkanlığa seçilmiştir.

Donald Trump toplamda üç evlilik yaptı. Bu evliliklerden üç erkek iki de kız çocuğu olmak üzere toplamda beş çocuk sahibi oldu. Ayrıca 2020 yılı itibarıyla on da torunu bulunmaktadır.


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