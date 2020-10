Dondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadı: 'Biri benimle eğleniyor'

İngiltere’de yaşanan olayda; yeni aldığı dondurma paketini açan adam hayatının şokunu yaşadı. Calum Macdonald isimli müşteri dondurmanın üzerinde erkek cinsel organı şeklinde bir iz fark etti. Dondurmanın fotoğrafını çeken adam, süpermarket hesabını da etiketleyerek sosyal medyadan paylaştı.

Hi @Tesco - I’m not being funny but has someone has a fun time with my ice cream? I’ve just opened it... pic.twitter.com/CAeME3r4CU