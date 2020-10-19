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Dondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadı: 'Biri benimle eğleniyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2020 14:19 | Son Güncelleme

İngiltere’de bir adam aldığı dondurma paketini açınca dondurmanın üzerinde erkek cinsel organı şeklinde bir izle karşılaştı.

Dondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadı: 'Biri benimle eğleniyor'

İngiltere’de yaşanan olayda; yeni aldığı dondurma paketini açan adam hayatının şokunu yaşadı. Calum Macdonald isimli müşteri dondurmanın üzerinde erkek cinsel organı şeklinde bir iz fark etti. Dondurmanın fotoğrafını çeken adam, süpermarket hesabını da etiketleyerek sosyal medyadan paylaştı.

Twitter’da paylaştığı fotoğrafa şunları yazdı:

"Merhaba @Tesco komik birisi değilim ama birisinin dondurmamla eğlenmiş olma ihtimali var mı? Paketi şimdi açtım. Bilginiz olsun, bunu yemedim"

Adamın paylaşımı çok kısa sürede yüzlerce kez paylaşılırken, paylaşımın altına onlarca yorum yapıldı.

Kimisi yorumlarda 'saç çıkmasından iyidir' derken kimisi ise 'hayır, bende kesinlikle onu yiyemem' dedi.

Süpermarket şirketinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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