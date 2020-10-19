Dondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadı: 'Biri benimle eğleniyor'

İngiltere’de yaşanan olayda; yeni aldığı dondurma paketini açan adam hayatının şokunu yaşadı. Calum Macdonald isimli müşteri dondurmanın üzerinde erkek cinsel organı şeklinde bir iz fark etti. Dondurmanın fotoğrafını çeken adam, süpermarket hesabını da etiketleyerek sosyal medyadan paylaştı.

Hi @Tesco - I’m not being funny but has someone has a fun time with my ice cream? I’ve just opened it... pic.twitter.com/CAeME3r4CU — Calum Macdonald (@CalumAM) October 18, 2020

Twitter’da paylaştığı fotoğrafa şunları yazdı:

"Merhaba @Tesco komik birisi değilim ama birisinin dondurmamla eğlenmiş olma ihtimali var mı? Paketi şimdi açtım. Bilginiz olsun, bunu yemedim"

Adamın paylaşımı çok kısa sürede yüzlerce kez paylaşılırken, paylaşımın altına onlarca yorum yapıldı.

Kimisi yorumlarda 'saç çıkmasından iyidir' derken kimisi ise 'hayır, bende kesinlikle onu yiyemem' dedi.

Süpermarket şirketinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

