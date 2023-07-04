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Dönence'nin Verda'sı Didem İnselel yıllara meydan okuyor! Herkes onu Kavak Yelleri ile tanıyor

04.07.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Gönül karakteri ile hafızalara kazınan Didem İnselel ‘Dönence’ dizisiyle ekrana dönüyor. Dizide Verda karakterine hayat veren sevilen oyuncu Didem İnselel yıllara meydan okuyor.

Dönence'nin Verda'sı Didem İnselel yıllara meydan okuyor! Herkes onu Kavak Yelleri ile tanıyor

Kavak Yelleri dizisinde Gönül Kara adlı karakter ile hafızalara kazınan Didem İnselel adeta yıllara meydan okuyor.

Pek çok yapımda ve tiyatroda yer alan güzel oyuncu Dönence'de Emre Kınay ile başrolde.

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Dizide; Sümeyye Aydoğan, Gece’ye; Ülkü Hilal Çiftçi, Gülce’ye; Didem İnselel ise iki kız kardeşin annesi Verda’ya hayat verecek.

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Yaz dizilerinde çalışmayı tercih etmeyen güzel oyuncu "Dönence’yi yaz dizilerinden ayıran özel hikayesi beni gerçekten heyecanlandırdı" diyor.

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46 yaşındaki oyuncu setten kareleriyle de dikkat çekiyor. Kavak Yelleri fanları sosyal medyada Didem İnselel'in pozlarına beğeni yağdırarak "Çok güzelsin" yorumlarında bulunuyor.

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