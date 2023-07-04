Dönence'nin Verda'sı Didem İnselel yıllara meydan okuyor! Herkes onu Kavak Yelleri ile tanıyor

Kavak Yelleri dizisinde Gönül Kara adlı karakter ile hafızalara kazınan Didem İnselel adeta yıllara meydan okuyor.

Pek çok yapımda ve tiyatroda yer alan güzel oyuncu Dönence'de Emre Kınay ile başrolde.

Dizide; Sümeyye Aydoğan, Gece’ye; Ülkü Hilal Çiftçi, Gülce’ye; Didem İnselel ise iki kız kardeşin annesi Verda’ya hayat verecek.

Yaz dizilerinde çalışmayı tercih etmeyen güzel oyuncu "Dönence’yi yaz dizilerinden ayıran özel hikayesi beni gerçekten heyecanlandırdı" diyor.



46 yaşındaki oyuncu setten kareleriyle de dikkat çekiyor. Kavak Yelleri fanları sosyal medyada Didem İnselel'in pozlarına beğeni yağdırarak "Çok güzelsin" yorumlarında bulunuyor.