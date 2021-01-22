HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Döner paketlerken çekilen skandal görüntülere UDOFED’ten açıklama geldi

Döner paketlerken çekilen skandal görüntülere UDOFED’ten açıklama geldi

22.01.2021 11:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Döner paketlerken çekilen skandal görüntülere UDOFED’ten açıklama geldi

Sosyal medyada yayılan ve büyük tepkiler çeken skandal görüntülere ilişkin kınama açıklaması yapıldı. UDOFED’ten yapılan açıklamada videodaki kişilerin davranışlarını dönere yapılmış bir saldırı olarak gördüklerini ve gerekli adımların atılacağını belirtildi.

Kırklareli’de döner paketleyen iki kişinin çektikleri görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Skandal görüntülere ilişkin Uluslararası Döner Federasyonu’ndan (UDOFED) yapılan açıklamada gerekli adımların atılacağı vurgulandı.

Federasyonun başkanı Mehmet Mercan’ın imzasıyla paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kırklareli’nde döner paketlerken çektikleri skandal görüntüleri sosyal medyada paylaşarak gündeme gelen şahısların davranışlarını Uluslararası Döner Federasyonu olarak “Geleneksel Dönerimize” bir saldırı olarak kabul ediyor ve şiddetle kınıyoruz.

0ef500cf1cb800b18ece9ba6e1467bea

Söz konusu skandal görüntüler ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’mızca toplumda infiale sebep olan işletme tespit edilmiş gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu tarz olayların önüne geçilmesi için başlattığımız çalışmaların süratle neticelenmesi hem toplum sağlığı hem de sektörün menfaatine olduğunun bilincindeyiz.

Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerinin başında gelen aynı zamanda muhteşem damak tadıyla dünyada 140 ülkede Türkiye’mizi gururla temsil eden dönerimize her zaman bu tarz çirkin saldırılar gerçekleştirilmektedir.

dfdefd4677e82b9359d0d63e5bf19714

Uluslararası Döner Federasyonu olarak gıda güvenliği en üst seviyede tutma çalışmalarımızın olduğu bir ortamda döner sektörü ile ilgili bu tür olayların yaşanmaması için gerekli adımları atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Anadolu’nun geleneksel lezzeti, kadim bir tarihe sahip Türk Dönerine tüm vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlarımız sahip çıkmasını ve bu tür olaylara saldırılara meydan verilmemesini temenni ediyoruz. Döner Türkiye’dir, döner Türkiye’nindir.”

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasında flaş kararBeşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasında flaş karar
Nesine hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Nesine hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi'ndan flaş Türkiye mesajı

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi'ndan flaş Türkiye mesajı

Barış Murat Yağcı yeni işiyle şaşırttı!

Barış Murat Yağcı yeni işiyle şaşırttı!

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasında karar verildi

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasında flaş karar

Diyarbakır'da şaşırtan manzara! Aç kalan binlerce kuş yola indi

Diyarbakır'da inanılmaz görüntü!

Cuma mesajları 2021- Kısa Cuma mesajları, Cuma sözleri - Güncel resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları ile sevdiklerinizle selamlaşın!

Kurusıkı tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştı; polisi alarma geçirdi

Kurusıkı tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştı

19 yaşındaki genç babaanne katili oldu

19 yaşındaki genç babaanne katili oldu

Evden cephanelik çıktı

Evden cephanelik çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.