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"Dönüşümüz bayram olsun"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 00:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Dönüşümüz bayram olsun. Dönüşümüz felaket olmasın"

ESKİŞEHİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram dönüşündeki sürücülere uyarılarda bulunarak "Dönüşümüz bayram olsun. Dönüşümüz felaket olmasın." dedi.

Sivrihisar ilçesine gelen Soylu, polis ve jandarma trafik ekipleri ile Eskişehir-Ankara kara yolunda denetim gerçekleştirdi. Bakan Soylu, sürücülerle sohbet edip kontrol için durdurulan araçlarda bulunanlara ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Soylu, kara yollarında trafik denetimlerinin en üst noktada olması için hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

Vatandaşların menzillerine sağ salim erişebilmesi için 185 bin trafik görevlisinin yollarda olduğunu ifade eden Soylu şöyle konuştu:

"Bütün bayram kazaların en aza inmesi, kazalardaki ölümlerin az olabilmesi ve trafik kazalarının en az seviyeye inebilmesi için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Kaza kara noktalarından aldığımız tedbirlerle şu ana kadar kaza kara noktalarında hiç kazamız olmadı. Türkiye'de belirlediğimiz kaza kara noktalarında hiç ölümlü kazamız yok. İnşallah son iki günde olmaz. Yaklaşık ilk 7 gün zarfında trafik kazalarından kaynaklanan toplam 52 vefatımız söz konusu oldu. Hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Trafik kazalarındaki ölümlerde geçen yıla oranla yüzde 48 azalış söz konusu. Aldığımız tedbirle hedefimiz sıfır can kaybıdır. Yarın ve öbür gün sürücülerimizi trafik kurallarına riayet ederek dönüşlerini arzu ediyoruz. Gidecekleri istikamet evleri. 10 dakika, yarım saat geç gitmeleri çok bir şey fark ettirmeyecek. En önemli unsur dinlenerek gitmektir. Ulaşılacak yere son 50 kilometre en riskli kilometrelerdendir. Dönüşümüz bayram olsun. Dönüşümüz felaket olmasın."

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir içişleri bakanı Sivrihisar Süleyman Soylu

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