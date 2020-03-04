Doom Eternal Oynadık! Doom Eternal Ön İnceleme

Öncelikle söylememiz gerekiyor ki geçmişte oynadığınız oyunlardan daha farklı bir deneyim sizi bekliyor. Bu farklı kelimesini tırnak içine almak lazım. Güç gösterisinin karşılığı olarak bahsedebileceğimiz Doom, oyuncuya hiç bu kadar baskı veren bir yapıda olmamıştı. Bu baskı hem hikâye anlatımı ile yaratılan hava hem de oynanışta yaratılan “ben tek, siz hepiniz” ortamı ile bize sunulmuş.

Doom’un asıl olayı aksiyon olduğu için bu defa hikâye anlatma isteklerini bu kadar ön planda görmek açıkçası bizi şaşırttı. Akabinde hikâyeden geçip devraldığımız sahnelerde yaşanılan aksiyonların dozu inanılmaz boyutlarda. Oyunu deneyimlediğimiz 3 saat içinde defalarca öldük. Oyunun eski kazanımları korunmuş yeni haline alışana kadar az mı bocaladık. Lakin eliniz alışmaya başladıktan sonra ortam bir anda şenleniyor.

Şahsen bende hissettirdiği, karamsar bir battle royale oyunu ve daha fazlası. Bugüne kadar hiçbir Doom oyununda bu kadar stres altında kaldığımı ve aksiyon ile boğulduğumu hatırlamıyorum. Oyunun var olan hızı ve yapısının üzerine eklenen eklenti ve yeni silahlar ile oynanış sizin istediğiniz yönde şekilleniyor. Her eklenti ve değişim ile, her yeni silah ile oynanış mekaniğiniz güçleniyor ve size değişik denemeler yapmanız adına bir yol açıyor.