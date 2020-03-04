Doom Eternal Oynadık! Doom Eternal Ön İnceleme

Öncelikle söylememiz gerekiyor ki geçmişte oynadığınız oyunlardan daha farklı bir deneyim sizi bekliyor. Bu farklı kelimesini tırnak içine almak lazım. Güç gösterisinin karşılığı olarak bahsedebileceğimiz Doom, oyuncuya hiç bu kadar baskı veren bir yapıda olmamıştı. Bu baskı hem hikâye anlatımı ile yaratılan hava hem de oynanışta yaratılan “ben tek, siz hepiniz” ortamı ile bize sunulmuş.
Doom’un asıl olayı aksiyon olduğu için bu defa hikâye anlatma isteklerini bu kadar ön planda görmek açıkçası bizi şaşırttı. Akabinde hikâyeden geçip devraldığımız sahnelerde yaşanılan aksiyonların dozu inanılmaz boyutlarda. Oyunu deneyimlediğimiz 3 saat içinde defalarca öldük. Oyunun eski kazanımları korunmuş yeni haline alışana kadar az mı bocaladık. Lakin eliniz alışmaya başladıktan sonra ortam bir anda şenleniyor.
Şahsen bende hissettirdiği, karamsar bir battle royale oyunu ve daha fazlası. Bugüne kadar hiçbir Doom oyununda bu kadar stres altında kaldığımı ve aksiyon ile boğulduğumu hatırlamıyorum. Oyunun var olan hızı ve yapısının üzerine eklenen eklenti ve yeni silahlar ile oynanış sizin istediğiniz yönde şekilleniyor. Her eklenti ve değişim ile, her yeni silah ile oynanış mekaniğiniz güçleniyor ve size değişik denemeler yapmanız adına bir yol açıyor.
Oyun ciddi bir vahşet ve dehşet içinde bize muazzam bir deneyim sunuyor diyebiliriz. Bu vahşet ve dehşet tanımları gerçekten uygulanabilir halde karşımızda duruyor.
Etrafta mermi, can ve zırh bulmak her zaman basit bir seçenek değil. O nedenle canınız azaldıkça özel combolar ile rakiplerinizi dehşet ve vahşet sahneler ile öldürerek bunları hak etmeniz gerekiyor. Basit bir şekilde vurup öldürmek, ateş etmek bir kazanım değil. Birkaç kere vurduktan sonra parladığı anda ona özel vuruşla gösterişli bir ölüm hazırlamak size bu ekstraları kazanıyor. Unutmamak lazım, bu bir güç gösterisi. Başlarda gözünü çıkartmak, kafasını patlatmak, deşmek gibi seçenekler sunulurken, ilerde zincir ve elektrikli testere ile birlikte daha fantastik ölümler hazırlamanız olası.
Bütün bu aksiyon öyle basit ve teketek bir ortamda oluyor gibi düşünmeyin. Yukarıda “ben tek, siz hepiniz” derken şaka yapmıyordum. Önce 3’lü 4’lü gruplar daha sonralarda ise bir kamyon adamın üstünüze koştuğu, bunların aralarında elite ve daha güçlülerinin olduğu bir ortamda gerçekleştirmeniz isteniyor bu hareketleri. “Onu tut, bunu çek, ötekini aşağıya it, birine ateş et, ötekinden sekerek combo yap” gibi sahnelere hazır olun. Bütün bu aksiyonlar olurken etkinlik sırasında arkadaşların bize dediği en önemli cümleyi de sizinle paylaşıyorum. “normal düşmanları hemen öldürmeyin, büyüklerle kapışırken onlardan besleneceksiniz!”
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