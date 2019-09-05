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Dorian kasırgası yeniden güç kazandı, kategori 3'yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 19:14 | Son Güncelleme

Bahamalar'dan sonra ABD'nin doğu kıyılarına ulaşan Dorian kasırgası yeniden güç kazanarak üçüncü kategoriye yükseldi

Bahamalar'ı etkisi altına aldıktan sonra ABD'nin doğu kıyılarına ulaşan Dorian kasırgası, yeniden güç kazanarak, üçüncü kategoriye yükseldi.

ABD'de Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerini etkileyen Dorian kasırgası, Güney Carolina eyaletinin Charleston kentinde sel ve su baskınlarına neden oldu.

Saatteki hızı 185 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle Georgia, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde 220 binden fazla ev ve iş yerinde de elektrik kesintileri yaşandı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın Virginia eyaletine de ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Dorian kasırgası, 5'inci kategoride vurduğu Bahamalar'da 20 kişinin ölümüne neden oldu. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar'da ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) yayımladığı görüntüler kasırganın Bahamalar'da neden olduğu tahribatın boyutunu ortaya koyuyor.

Hasar tespiti için Bahamalar'a bir ekip gönderen Birleşmiş Milletler de 70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü açıklamıştı.

Anadolu Ajansı kasırganın etkili olduğu eyaletlerde canlı yayınlar yapıyor, anlık fotoğraf ve görüntü servis ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD bahamalar DORİAN KASIRGASI

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